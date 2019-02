Nové Veselí – Po roční pauze se do malého městyse na Vysočině vrací evropská házená. Loňský mistr České republiky opět „pohrdl“ domácím prostředím a zvolil si za svůj evropský stánek sportovní halu v Novém Veselí, kde by měl Duklu Praha v sobotu od 16.30 hnát vyprodaný stánek k postupu do 3. kola Poháru EHF.

„Doufáme v to,“ říká trenér Dukly Pavel Pauza a dodává: „Už loni jsme ve Veselí hráli dva pohárové zápasy, a proto víme, do čeho jdeme. Přál bych si, aby nás skvělá kulisa hnala za vítězstvím.“

Pauzovy svěřence ale nečeká nic jednoduchého. Díky lepšímu koeficientu byli nasazeni rovnou do 2. kola, kde se proti nim postavilo mužstvo z dánského Helsingoeru. To bylo sice ze začátku pod tlakem a prohrávalo 4:1, ale už v poločase vedlo o šest branek a do konce utkání svůj náskok navýšilo ještě o jeden zásah (31:24).

Proč se nadějný nástup nepodařilo udžet?

To je poměrně jednoduché. Náš vstup do utkání byl podobný těm v lize, kdy jsme rychle vedli a soupeř už neměl sílu se s výsledkem poprat. Ale Dáni ukázali, že sílu mají. Byli rychlejší a přesnější, což v naší lize zase tak často nevidíte. Naši hráči nejsou s podobným tempem často konfrontováni.



Loni jste vypadli ve 2. kole s chorvatskými Našicemi. Nyní před vámi stojí těžká zkouška. Pakliže chcete dojít zase o krůček dál, musíte vyhrát o osm branek. Je to vůbec reálné?

Porážka o sedm branek je samozřejmě velká. Přesto věříme, že nás vyprodaná domácí kulisa požene a že svého soka porazíme. Až v sobotu se ukáže, zda to bude o ten osmibrankový rozdíl.



Součástí vašeho kádru je i novoveselský David Šůstek. Jak si letos po odchodu několika zkušených opor vede?

Davidova pozice přesně odpovídá jeho předváděným výkonům. Do teď tolik prostoru nedostal, ale v Brně by určitě nastoupit měl (předehrávalo se včera, skončilo po uzávěrce, pozn. red.) a pokud ukáže, že je připravený, nevidím důvod, proč by do poháru před domácím publikem nemohl naskočit.