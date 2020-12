Zabředávají do stále větších problémů. Naposledy prohráli házenkáři Nového Veselí v 13. kole mužské extraligy na palubovce posledních Maloměřic 24:30. Pro celek z Brna to přitom byly první dva získané body v ročníku. Nové Veselí je na tom v tabulce jen o bod a příčku lépe. „Teď se ukáže, jaký jsme tým, ale i já trenér,“ řekl k tomu kouč Sokola Peter Kostka.

Ten si nemohl nevšimnout, že psychika s jeho mladíčky hodně mává. „Proto s nimi neustále komunikujeme. Jenže ti kluci si všechno až příliš připouští. Udělají v utkání jednu chybu a pak se za to chodí dva dny omlouvat,“ popsal sedmatřicetiletý kouč.

Podle jeho slov je naprosto normální, že hráči v tomto věku dělají chyby. „Je potřeba, abychom nezabili jejich kreativitu, s tím trošku bojujeme. Vidím, že jsou ve velké křeči a strachu, sebevědomí jim bohužel spadlo. Chci po nich, aby nevymýšleli, hráli jednoduše, házená jim to vrátí. Takhle na sebe vytváří až příliš zbytečný tlak,“ naznačil.

Ztracené sebevědomí může být pro mladé hráče ubíjející. Pod tlakem jsou nyní ovšem už i ti zkušenější. „Někteří z nich už možná přemýšleli či přemýšlí o jiných klubech. Teď nás ale čeká hodně práce. Přesto stále věřím, že to dokážeme zvládnout. Teď se ukáže, jaký jsme tým, ale i já trenér,“ zdůraznil slovenský kouč.

Na loňský výborný, byť nedohraný, ročník, se zatím omlazenému celku nedaří navázat. „Sezona loni byla výborná, jenže stačí, aby odešli dva tři hráči, ztratila se vítězná mentalita, a je všechno jinak. Navíc hráči občas poslouchají řeči, že slevujeme z ambicí, možná pak nejsou se vším ztotožnění,“ všiml si.

To, že by je měl letos čekat jen boj o záchranu, si zatím Peter Kostka nepřipouští. „Chci nejbližší půlrok využít už s výhledem k dalšímu ročníku. Vyzkoušet, s kým mohu počítat, ať už výkonnostně, ale i mentálně. Jsou potřeba i určité změny, je to hodně o detailech. V tomto směru mě vedení klubu podporuje,“ ocenil.

Tím jen potvrzuje letní slova svá, ale i funkcionářů klubu o tom, že se ve Veselí buduje mančaft pro budoucnost. „To ode mě není žádné alibi. Je to prostě nějaký průběh věcí. Asi ale bude potřeba udělat více změn, než jsem si v létě myslel. Nyní už vím více o hráčích a jejich ambicích. Tím pádem spousta věcí do sebe zapadlo,“ sdělil.

Slovo sestup v Novém Veselí nechtějí zmiňovat. „Musí za nás hovořit práce, ne řeči. Nechci se za nic schovávat. Potřebujeme už vyhrát těžký zápas, to bude pro mladé hráče ten nejlepší impuls,“ dodal Kostka.