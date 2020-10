Nové Veselí chce proti Hranicím napravit své úterní domácí selhání

Podruhé během čtyř dnů se extraligoví házenkáři Nového Veselí představí na domácí půdě. Minimálně na následujících čtrnáct dnů to také bude, vzhledem ke čtvrtečním zpřísněným vládním nařízením, jejich poslední utkání. O to větší motivaci by měli mít hráči Sokola v sobotním souboji proti Hranicím.

Předchozí domácí porážku mohou házenkáři Nového Veselí (v červeném) odčinit opět ve vlastním prostředí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot