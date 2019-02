Nové Město na Moravě - Únorové mistrovství světa v biatlonu nastavilo laťku hodně vysoko, ale novoměstští pořadatelé už musí zapomenout na minulost a musí myslet na budoucnost. „Areál jsme nestavili jen kvůli světovému šampionátu," tvrdí šéf pořadatelského týmu Jiří Hamza.

Jiří Hamza | Foto: DENÍK/archiv

„Letošní sezona bude pro nás v uvozovkách odpočinková, přesto nás čeká řada akcí. Těmi nejvýznamnějšími vyloženě zimními jsou blížící se závody Světového poháru v běhu na lyžích a hned záhy potom budeme pořádat mistrovství Evropy v biatlonu."

Novoměstští by rádi pozvedli právě Zlatou lyži, v poslední době šel její zvuk trochu dolů. „Vážíme si každých závodů Světového poháru, ale přece jen sprinty jednotlivců a týmů není to, na co je novoměstský divák zvyklý," netají se Hamza touhou získat zpět distanční závody.

To se bohužel v nejbližší době nepovede. Na prosincovém kongresu v Curychu totiž došlo k jedné změně. Ve Vysočina areně bude v roce 2016 k vidění znovu jen sprinterské klání. Důvod? „Strategie FIS (Mezinárodní lyžařská federace pozn. autora) nám moc nenahrává. Budeme se snažit lobbovat za distanční závody, jenže v Harrachově a Jakuszicích bude v této době Nordic víkend, takže šance je minimální," povzdechl si Hamza.

Podstatně příznivější situace je v biatlonu. „Světový pohár bude u nás za rok v únoru a draftovaný ho máme i na rok 2016. V dalším olympijském cyklu bychom ho chtěli mít každý rok," předesílá Hamza.

Ten však velmi dobře ví, že konkurence nespí a v biatlonovém světě je velká. „Počítáme s tím, že bychom chtěli termín pořádání přesunout před Vánoce, kdy síla soupeřů není tak velká. Proto chceme vybudovat zásobník na šedesát až sedmdesát tisíc kubíků sněhu a vyrábět ho už s ročním předstihem," prozrazuje největší investici pro blízkou budoucnost.

V letech 2019 až 2022 se bude navíc Nové Město na Moravě pokoušet znovu o světový šampionát. „Musíme využít stávající boom v biatlonu, zájem diváků a výsledky našich reprezentantů. Na rok 2019 zatím kandidují Östersund a Anterselva, což jsou přijatelní soupeři. Věříme však, že to vyjde," doufá Hamza.

Samostatnou kapitolou jsou horská kola. Tady je v plánu Světový pohár každý rok (letos se v květnu otevře v Novém Městě celý seriál) a máme reálné vyhlídky, že bychom mohli uspět v kandidatuře na MS v roce 2016. Pro nás je nutností mít v areálu každý rok alespoň dvě velké akce typu mistrovství světa nebo Světový pohár," uzavírá Hamza.