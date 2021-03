I přes pokračující pandemii by se dvacetidílný pohár rozjet měl. Je jen otázkou, kdy? Krizový plán je ovšem vymyšlený. „Bude to jako loni. Začne se tím závodem, který bude první možný. Loni to bylo v Kamenici, po které se jelo podle plánu,“ nastínil.

Pohár Běžce Vysočiny

1. Jarní běh Pávov (16. 4.)

2. Trpaslík Hybrálec (23. 4.)

3. Fränkische běh Okříšky (2. 5.)

4. Běh vítězství Jihlava-Třešť (8. 5)

5. Planderský běh (14. 5.)

6. Stonařovské aleje (21. 5.)

7. Kamenická 15 (28. 5.)

8. Dačická 14 (5. 6.)

9. Opatov Přes tři hráze (11. 6.)

10. Okolo Rudného (18. 6.)

11. Půlmaratón N. Veselí (26. 6.)

12. Alejemi v Kněžicích (27. 8.)

13. Běh na Vysoký kámen (3. 9.)

14. Řásná Přespolní běh (10. 9.)

15. Jihlavská hodinovka (17. 9.)

16. Cena Běžce Vysočiny (24. 9.)

17. Březina v Polné (1. 10.)

18. Roštejnskou oborou (8. 10.)

19. Běh Havlíčka Borovského (15. 10.)

20. Běh Heulosem (22. 10.)

Termíny pro odložené závody by se také našly. „Říkali jsme si, že bychom se pokusili udělat nějaký závod o prázdninách. Podíváme se do triatlonového kalendáře, abychom se termínově nepotkali. Podle mě by lidi přišli, protože cestovat bude stejně zakázáno. Nějaké velké dovolené se konat nebudou,“ zamýšlí se Novák.

Je tedy dost možné, že léto bude pestré. „Co se týče námi pořádaných závodů, to bude jednoduché. A u ostatních pořadatelů se uvidí, jak se k tomu postaví. Myslím si ale, že těm skalním by to problém nedělalo,“ doplnil.

Novák zároveň podotkl, že udělá vše proto, aby si běžci přišli letos na své. Pokud by to hygienické normy dovolovaly a přišlo k určitému rozvolnění, Pohár Běžce Vysočiny by se mohl konat i za přísných pravidel. „Všechny podniky teď dělají testy, dokonce dvakrát týdně. Teď jde o to, jestli by se vystavovalo nějaké potvrzení, že je člověk negativní. Navíc testy jsou zadarmo, takže člověk, který by se objednal na čtvrtek, v pátek by mohl přijít. A cesta by mohla být i přes dotace. Testy bychom mohli objednat i my, a dělat je před samotnými závody,“ říká šéf běžeckého klání a uzavírá: „Musíme být flexibilní a já na to koukám s optimismem.“