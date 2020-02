Podařený uplynulý rok má za sebou dvanáctiletý Jaroslav Novák ze Škrdlovic. Potvrdil to také v jeho úplném závěru, kdy vybojoval hned dva tituly mistra České republiky.

Tento pohár v loňské sezoně získal Jaroslav Novák mladší (na snímku). | Foto: Jaroslav Novák starší

Neobešlo se to však bez problémů. V průběhu dvou víkendových dnů totiž musel talentovaný závodník absolvovat hned dva náročné závody. Nejprve startoval na Offroad maratonu v Ředhošti, kde získal mistrovský titul v kategorii mladších juniorů do 12 let. O den později pak ve finálovém závodu v Šiklově mlýně získal druhý titul CAMS v objemové třídě do 80 kubických centimetrů.