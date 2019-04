Víkendovým podnikem 23. a 24. března začala v Šiklově mlýně nová sezona motocyklových terénních závodů CAMS mistrovství České republiky v cross country. Jaroslav Novák, závodící za SIDUS racing team, navíc s podporou nových sponzorů, začal dobře.

V sobotním závodě na 100 minut vybojoval druhé místo, které v neděli vylepšil vítězstvím a je po dvou závodech v čele tabulky kategorie 80 ccm OPEN. „Pouhých deset dní před startem přitom splnil věkovou hranici dvanácti let a jako nejmladší ve třídě osmdesátek získal toto skvělé umístění,“ těšilo jeho otce Jaroslav Nováka staršího.

O týden později se na stejném místě konal první závod republikového seriálu Offroad Maraton a Jaroslav Novák zde opět zvítězil hned ve dvou kategoriích, mladších juniorů (do 12 let) a starších juniorů (do 14 let). Se svým strojem KTM sx 85 se zároveň zúčastnil závodu Pohár E1 do 250 ccm. Závodu na devadesát minut se zúčastnilo 35 závodníků a Novák za sebou nechal téměř tři desítky jezdců a obsadil v třídě dospělých krásné 6. místo.

„Ve stejném týmu SIDUS jede i jeho mladší bratr Antonín, který po vydařené loňské sezoně a druhém místě v mladších juniorech přesedl na silnější stroj KTM 85 ccm. Ze Šiklova mlýna si odvezl čtvrté a páté místo,“ dodal Novák starší.