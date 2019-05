„Přítomní diváci viděli druholigový nohejbal nadprůměrné úrovně, který se rozhodně musel líbit. Nám patřila úvodní část zápasu, ale od prohrané třetí dvojky domácí přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a tento nástup se nám nepodařilo zachytit. Ale svou kůži jsme neprodali lacino, všichni hráči příkladně bojovali a nechali na kurtu všechno,“ říká žďárský kouč Milan Pivnička.

V sobotu se tým z Vysočiny představí od 14 hodin domácímu publiku. Na antukových kurtech na Bouchalkách přivítá Kroměříž. V případě nepříznivého počasí se duel přesune do tělocvičny 4. základní školy.

PŘÍŠOVICE – ŽĎÁR N. S. 6:3

Tým PKS okna vstoupil do utkání s loňským celkovým vítězem druhé ligy nebojácně a úvod utkání zvládl na výbornou. Urubčík s Novotným sice padli s elitním duem domácího Sokola, ale pak na stranu hostů z Vysočiny šly hned tři zápasy za sebou. Stav 1:3 ale byl tím posledním, co udělalo trenérovi Milanu Pivničkovi radost. Všech pět zbývajících utkání dotáhli do úspěšného konce domácí, kteří si tak připsali dva body do tabulky za výhru 6:3.

1. Příšovice 3 2 0 1 15:9 4

2. Zbečník 3 2 0 1 16:11 4

3. ŽĎÁR N. S. 3 2 0 1 15:14 4

4. Kroměříž 4 2 0 2 14:16 4

5. Pankrác 4 1 0 3 13:21 2

6. Vsetín B 3 1 0 2 10:12 1