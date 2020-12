Především nepodařený první poločas stál za sobotní porážkou 25:31, kterou v rámci čtrnáctého extraligového kola utrpěli házenkáři Nového Veselí od Frýdku-Místku. „Ve druhé půli ale mužstvo ukázalo charakter,“ našel pozitivum trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Jak již bylo zmíněno, úvodní poločas sobotního duelu hráčům Sokola vůbec nevyšel. „O osudu zápasu rozhodl první poločas, to je bez diskuse. Lovit v něm dvacetkrát míč z vlastní branky, navíc v domácím prostředí, to je nemyslitelné,“ zlobil se slovenský kouč Nového Veselí.

Především Chudoba, Güttler a Grešek v dresu Frýdku si v sobotu v ZDT Aréně doslova otevřeli střelnici. „Ačkoliv jsme se na ně připravovali, nedokázali jsme jejich spolupráci dostatečně řešit,“ postýskl si.

Přitom směrem dopředu se klubu z Vysočiny celkem dařilo. „Hráli jsme dobře v postupném útoku. Dokázali jsme se prosazovat proti zformované obraně i v situaci, kdy byl Martin Kocich osobně bráněný,“ komentoval.

Jenže závěrečná desetiminutovka první půle byla pro Nové Veselí jako ze zlého snu. „Spouštěčem byla nevydařená přesilovka. V ní jsme nejdříve ztratili balon naivní přihrávkou, následně nám na pravém křídle v čisté příležitosti vypadl míč z ruky,“ popisoval.

To ale nebylo vše. „O chvíli později, během střídání, vyběhl náš hráč dříve na hřiště a najednou jsme hráli v oslabení,“ kroutil hlavou.

Recept na tyto zbytečné chyby Peter Kostka zná. „Takové dětské chyby nás enormně sráží. Právě v té chvíli je potřeba se uklidnit, prodloužit přípravnou fázi a jít si pro jistou branku. Jenže právě v tom okamžiku se pokaždé zblázníme,“ mrzelo jej.

Potěšit kouče Sokola mohl alespoň výkon jeho oveček po změně stran. „Druhý poločas jsme bojovali, ukázali jsme charakter. A v jistých úsecích jsme byli ve skóre i na dostřel. Bohužel, neproměněnými příležitostmi, nejednou po výborně připravené akci, jsme definitivně pochovali naše šance na otočení zápasu,“ naznačil.

Recept na protrhnutí nepříznivé série čtyř po sobě jdoucích porážek je nasnadě. „Nepochybuji o tom, že to zlomíme. Je to o poctivé práci. Druhý poločas sobotního utkání ukázal, že máme potenciál. Ale jen to nestačí, už konečně potřebujeme zvítězit. K tomu vede cesta poctivým dodržováním herního systému,“ dodal Kostka.