Aby toho pro hodně nezkušený mančaft nebylo málo, je navíc letošní ročník extrémně rozbitý. Na vině nebylo nic menšího než vládní nařízení, související s covidem-19.

Dosud poslední utkání sehráli házenkáři Sokola dva dny před Štědrým dnem. V dohrávce třetího kola na palubovce Frýdku-Místku jim ovšem pšenka nekvetla. Vysoká porážka 19:32 byla navíc již pátou v řadě.

I proto neponechali na Vysočině přes vánoční svátky nic náhodě. „Na samotné vánoce jsme samozřejmě dali hráčům klid. Ale po jejich skončení měl každý z nich individuální kondiční program,“ popisoval trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Hned od prvního týdne nového roku však svým svěřencům ordinoval potřebný fyzický dril. „Od pondělí do čtvrtka jsme se připravovali dvoufázově. V pátek jsme pak měli trénink pouze večer,“ nastínil program svých oveček v úvodu roku.

Na jednotlivé tréninkové jednotky navíc nebyl sám. „Snažil jsem se využívat také našich dorosteneckých trenérů, jejichž soutěže se nerozběhly. Zapojil jsem je do různých nácviků, kdy jsme se rozdělili na několik skupin,“ sdělil.

O tom, že svým hráčům nic nesleví, je sedmatřicetiletý slovenský kormidelník přesvědčený. „Myslím si, že pracujeme skutečně tvrdě a dbáme na potřebné nasazení. I proto mohu s klidným svědomím říci, že s přístupem hráčů jsem docela spokojený,“ těšilo jej.

Byť dosavadní výsledky v této sezoně nejsou ideální, nepropadá lodivod Nového Veselí skepsi. „Dobře víme , kde nás tlačí bota. Podle mého pracujeme poměrně tvrdě na tom, abychom se v relativně krátké době zlepšili. Věřím tomu, že v následujících zápasech to na naší hře bude opravdu vidět,“ vyslovil své přání.

Progresivní kouč je optimistou a záchranářské boje si nehodlá připouštět. „Vím, že to asi bude znít zvláštně, ale my na poslední místo rozhodně nepatříme a na konci sezony na něm ani nebudeme,“ zdůraznil.

I proto si nemyslí, že jeho hráčům přišla vánoční přestávka vhod. „Je možné, že se hlavy trošku pročistily, ale myslím, že u nás to nebylo právě o té pauze. My se spíše potřebujeme zlepšit v některých herních činnostech. Poslední zápas to od nás nemělo jiskru, působili jsme až příliš poraženecky. Podle mého jsme se více potřebovali vrátit do tréninkového procesu, abychom věděli, co máme na hřišti dělat,“ vysvětloval.

A hned také naznačil, na čem především se svými svěřenci poslední dva týdny nejvíce pracoval. „Potřebujeme věci z tréninku zautomatizovat. Ukazujeme si na videu, jak v různých částech hry postupovat, hráče si proto dělíme do různých skupin podle postů či spolupráce. Snažíme se tu práci individualizovat, věřím, že už nám to přinese výsledky. Nepříznivou sérii už musíme zlomit,“ nepropadal depresi a skepsi.

Větší vrásky na čele působí trenérovi Nového Veselí termínová listina. „Jistě víme jen to, že tuto sobotu pojedeme do Brna. Vzhledem k vystoupení reprezentace na světovém šampionátu ale bude kalendář v lednu všelijaký,“ zmínil.

To samé se týká i závěru sezony. „Ještě se neví, zda letos budou play-off a záchranářské play-out. Navíc první liga ještě nezačala a je otázkou, zda vůbec začne. Záchranářské boje si však vůbec nepřipouštíme,“ zopakoval Kostka.

Termíny extraligy

KP Brno – N. Veselí ⋌16. 1., 17.00

Plzeň – N. Veselí ⋌20. 1., 17.00

N. Veselí – Zubří ⋌23. 1., 17.00

Karviná – N. Veselí ⋌31. 1., 10.30

N. Veselí – KP Brno ⋌3. 2., 17.00

Hranice – N. Veselí ⋌6. 2., 10.00

N. Veselí – Plzeň ⋌13. 2., 17.00

Zubří – N. Veselí ⋌20. 2., 18.00

N. Veselí – Karviná ⋌27. 2., 17.00

Kopřivnice – N.Veselí ⋌6. 3., 18.00

N. Veselí – Dukla ⋌20. 3., 18.00