„Od začátku až do konce to bylo nesmírně vyrovnané utkání. Oba celky se neustále přetahovaly o jednu či dvě branky,“ vysvětloval trenér Nového Veselí Pavel Hladík, který nesouhlasil s tvrzením kouče Lovosic, že se jednalo o podobný zápas, jako na začátku sezony na Vysočině.

„Podobné si to bylo pouze v tom, že těsnou výhru opět slavil domácí celek. Průběh zápasu byl ale úplně jiný.“

Zpackaná sedmička

Házenkáři Sokola mohli přivézt alespoň bod, jenže necelou půlminutku před koncem neproměnil Turchenko za stavu 28:29 sedmičku.

„Zlobil jsem se na něj. Ne za to, že jí nedal, to se může stát. On ale místo razance zvolil technické zakončení, to od něj nebylo zodpovědné,“ mračil se kormidelník Nového Veselí, který už vyhlíží sobotní domácí duel proti předposlednímu Frýdku-Místku.

„Nyní je to pro nás týden pravdy. Proti Frýdku potřebujeme stoprocentně bodovat. Pokud podáme stejný výkon jako v Lovosicích, mělo by to na zisk dvou bodů stačit.“