Po předchozích třech porážkách v řadě už by potřebovali zabrat. V sobotu od 17.00 přivítají v rámci čtrnáctého extraligového kola házenkáři Nového Veselí na domácí půdě Frýdek-Místek.

Především poslední zápas, v němž podlehli poslednímu celku tabulky, se hráčům Sokola nevydařil. „V Maloměřicích nebylo na naší hře pozitivního vůbec nic. Věděli jsme, že musíme vyhrát, to se na nás výrazně projevilo,“ popisoval Adam Ptáčník, levá spojka Nového Veselí. „Hráčsky to od nás bylo příšerné, ale spojené to bylo hlavně s naší psychikou, vůbec nám to nešlo,“ doplnil.

Na předposledním místě tabulky tak má Nové Veselí na Maloměřice už jen jediný bod náskoku. „Jednoduchá pozice to není, ale já i někteří další kluci hrajeme extraligu už pět let, máme tak něco odehráno. Určitě asi ne tolik, jako zkušení hráči v jiných klubech. Ale zápasy, jako byl ten v Maloměřicích, bychom zvládnout měli. Tedy určitě je musíme zvládat lépe,“ zdůraznil.

Nepovedený duel si v týdnu při tréninku stále připomínali. „Určitě jsme se k němu vraceli, protože systémově to v něm od nás nebyly dobře sehrané situace. Musíme pracovat na tom, abychom se zlepšili,“ komentoval.

Na druhou stranu se ale vzduch v kabině paradoxně pročistil. „Jakoby to z nás spadlo, protože v Maloměřicích se vyhrát muselo. Teď nás ovšem čekají silnější soupeři a my můžeme jen získat. Tlak na naše hlavy by měl být daleko menší,“ domníval se.

Prvním z nich budou v sobotním odpoledni házenkáři Frýdku-Místku. „Ve srovnání s Plzní či Duklou možná nevypadají až tak silně a nebezpečně. Letos však byli dlouho první, rozhodně mají svoji sílu. Takové zápasy by nám ale mohly vyhovovat více,“ spekuloval.

Celek ze severu Moravy má ve svém středu několik zkušených borců. „Před nedávnem Frýdek z bundesligy posílil Sklenák. K tomu můžeme připočíst výborné Chudobu s Petrovským, to jsou silní a zkušení hráči. Doplňují je šikovní mladíci, nebude to jednoduchý zápas,“ uvědomuje si Ptáčník.