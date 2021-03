Názory na něj, resp. jeho průběh se různí. Je spousta sportovců, kteří covid-19 prodělali a hovoří o něm jako o banální chřipce. Jiní naopak tvrdí, že nic horšího ve svém životě ještě nezažili.

Spíše ke druhé variantě se přiklání v Novém Veselí. „Hráče, kteří překonali covid-19, nelze okamžitě zatížit. Z hlediska intenzity tréninku je to problém,“ přiznal trenér Sokola Peter Kostka.

Jen slabou útěchou pro něj může být skutečnost, že si podobnou zkušeností prošla spousta mužstev. „Pro všechny je to komplikace. Každý hráč je pak totiž na jiné úrovni, což musí tréninkový proces notně poznamenat. U každého borce pak různě dlouho trvá, než se vrátí na svoji původní úroveň,“ vysvětlil.

Recept by kormidelník Nového Veselí hledal ve vyspělých ligách v Evropě. „Třeba v Maďarsku, ale i na západě, musí hráči po covidu nejprve projít zátěžovými testy. Až poté se může rozhodnout, jak rychle a v jakém tempu se mohou do procesu zapojit, aby nešli do rizika,“ nastínil

V Česku zatím něco takového nefunguje. „Určitě by to bylo potřeba, protože plíce postižených hráčů dostanou zabrat. Ne každý může jít hned do speciální zátěže. I kvůli tomu bych si moc přál, aby to už bylo za námi,“ zdůraznil Kostka.