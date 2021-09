Ta vedla až k sepsání petice proti dostavbě Vysočina Areny. Petenti například požadovali, aby se nadále v areálu používaly jen montované tribuny. „S městem o všem intenzivně jednáme. Na všech věcech jsme se dohodli. Ono je ohromně jednoduché něco poškozovat, ale nebudovat. Mám jenom chvilkama strach, abychom s vaničkou nevylili i dítě,“ uvedl k protestům Jiří Hamza, viceprezident mezinárodní biatlonové federace, šéf českého biatlonu a předseda SK Nové Město na Moravě.

Významné biatlonové akce

1. 2. - 5. 2. 2022 IBU cup

27. 2. - 5. 3. 2023 SP

5. 2. - 18. 2. 2024 MS

3. 3. - 9. 3. 2025 SP

19. 1. - 25. 1. 2026 SP

Hamza i připomíná, že arena není jenom biatlonová: „Vysočina Arena, byť někteří říkají opak, je s výjimkou O2 Areny nejvyužívajnějším sportovním areálem v republice. V republice nemáme mnoho venkovních sportovních center, kterými bychom se mohli chlubit. Teď už je to na zvážení všech ostatních, zda to dává smysl.“

Dostavba Vysočina Areny totiž potřebuje širokou podporu. „Čeká nás spousta dlouhých jednání s vládou, Národní sportovní agenturou a podobně. Je to věc, kterou musí projednat vláda, takže my jedeme po své linii a uvidíme, jak to bude dál,“ prozrazuje aktuální situaci Hamza.

V plánu je dokončení přestavby do pořádání mistrovství světa v biatlonu. To zamíří na Vysočinu v únoru 2024. „Když ale vidím, jak se zdražují materiál a stavební práce a všechno, tak si myslím, že to legrace nebude pro nikoho,“ vzdychá sportovní funkcionář.

S vedením města Jiří Hamza jedná pravidelně. Zná tedy postoje vedení města i části obyvatel. Nad jarní peticí se přesto podivuje. „Nové Město z areny profituje už dlouhé roky. Před mistrovstvím světa se tady opravilo nádraží, železnice, silnice. Takže debaty o tom, co to komu přináší, mi přijdou absurdní,“ uzavírá Hamza.