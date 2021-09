Především v útočné fázi čeká na Veselí odlišný zápas než v úvodním kole. „Musíme zvládnout obranný systém Kopřivnice, který je úplně jiný, než jak bránila Plzeň. K tomu ubránit jejich rychlý útok, kterým se ke konci loňské sezony dostali do play-off,“ připomněl.

A druhým dechem dodal. „Zápas musíme především zvládnout v našich hlavách. Každý nás nyní poplácává po ramenou, i ti, kteří nám předtím příliš nevěřili. Proto jsme pod větším tlakem než před zápasem v Plzni. Kopřivnice se statečně rvala s Karvinou, když padla jen o čtyři branky. Bude to těžká práce.“

Svým způsobem si na sebe házenkáři Nového Veselí upletli bič. Po zdolání Plzně nejsou očekávání fanoušků malá. „Každý od nás teď očekává, že Kopřivnici s přehledem porazíme, ale tak jednoduché to nebude,“ tušil Kostka.

Zopakovat výkon, který jeho ovečky podaly na západě Čech, ovšem nebude jednoduché. „Nic nepůjde samo, to dobře víme. Rozhodně nejsme po překvapivém a nečekaném zisku dvou bodů přehnaně sebevědomí, natož snad namyšlení. Nestačí vyhrát jeden takový zápas, ale podobné výkony zopakovat,“ sdělil.

Utkání druhého kola nového extraligového ročníku odehrají házenkáři Nového Veselí před vlastními fanoušky. A půjdou do něj v ideálním rozpoložení po nečekané výhře v premiérovém utkání na palubovce Plzně. „Proti Kopřivnici to ovšem bude ještě mnohem těžší zápas,“ předestřel kouč Sokola Peter Kostka.

