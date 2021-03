Gólman extraligových házenkářů Nového Veselí byl ze sobotní prohry v Kopřivnici 27:32 zklamaný. „Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale ztratili jsme ho na začátku druhé půle,“ hodnotil Michal Studený zápas předposledního kola základní části.

To, že v utkání mužstvo nevedl trenér Peter Kostka, problém neviděl. „Vedl nás asistent Honza Běloch společně s mým otcem. Z průběhu celého týdne ale byly pokyny jasné, v absenci trenéra bych žádnou příčinu prohry nehledal,“ potvrdil.

Začátek zápasu navíc házenkářům Veselí vyšel. Domácí celek přehrávali především v útoku. „Škoda jen, že jsme neudrželi větší brankový náskok,“ postýskl si.

Do druhého dějství šli hosté v nejtěsnějším vedení. Jenže úvodních deset minut ve druhé půli bylo jako ze zlého snu. „Nevím, čím to je, ale přijde mi, jako bychom začali mít strach z výhry. Neustále se to opakuje. Na deset či patnáct minut vypadneme z tempa a soupeř nám ve skóre uteče,“ zlobil se.

Gólman Sokola byl také sebekritický. „Zatímco brankář Kopřivnice svůj tým několikrát podržel, nám se nic navíc chytit nepodařilo. I to domácí nakoplo,“ přiznal poměrně sympaticky.

Neustále opakující se výpadky ale Studeného štvou. „Po půlroce už by měl být vidět nějaký pokrok. Hrajeme dobrou házenou, ale bojíme se to vzít na sebe,“ všiml si.

Svoji roli sehrála i zdravotní indispozice opor. „David Melichar sice hrál, ale po zranění to bylo hlavně v útoku citelně znát. Ránu na stehno navíc dostal Martin Kocich, takže byl po pauze ve výkonu hodně limitovaný,“ dodal Studený.