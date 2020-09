Klíč ke konečné výhře ležel v první půli, kterou domácí ovládli poměrem 15:9.

Hra ovšem nebyla úplně ideální. „V útoku jsme neměli problém, spíše v naší defenzivě. K ní jsme si řekli některé věci, které jsme měli dodržovat. Naštěstí nás v brance podržel Michal Studený,“ ocenil výkon gólmana.

Dvě třetiny druhé půle to vypadalo na klidnou výhru, ale závěr si Nové Veselí poněkud zkomplikovalo. „Přišly zbytečné technické chyby. Až moc jsme to chtěli tlačit dopředu a udělat si velký náskok. Místo toho jsme dostali soupeře zpátky na koně. Oddechový čas nás ale opět uklidnil,“ popsal.

Částečně se tak opakoval scénář z úvodní prohry Veselí v Lovosicích. „Bylo to dost podobné. Je to ale na nás zkušených, kteří tomu musíme dát řád. Proti lepším týmům nás to může stát výsledek,“ tuší Kocich.