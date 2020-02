Úvodní zápas druhé poloviny sezony jeho ovečkám nevyšel úplně podle představ. Proti vedoucí Plzni sice herně nepropadli, na více než na prohru o šest branek to ale nestačilo.

„Zápas jsme si pořádně rozebrali na videu. Našli jsme tam věci, které se nám líbili, ale dost i těch, s nimiž jsme nebyli spokojení. Naší výhodou bylo v prvním utkání to, že jsme v něm neměli co ztratit. Nyní se však musíme připravit na další utkání, v nichž bychom už chtěli bodovat,“ vysvětloval lodivod Nového Veselí.

Přidají na emocích

Ten nebyl spokojený především s mírou vůle a touhy po výhře. V tom jeho hráči Plzeň nepřevýšili.

„Nasazení nás musí zdobit. Na tom si zakládáme po celou dobu našeho působení v extralize,“ připomíná Hladík.

„My si nemůžeme dovolit hrát nějaký profesorský styl házené. Nasazení a touha po výhře, to by měly být důležité atributy naší hry.“

Ani zítra to ale na severu Čech nebude procházka růžovým sadem. Lovosice před týdnem prokázaly svoji sílu remízou na Dukle.

„Určitě to bylo obrovské překvapení, s tím se rozhodně nepočítalo. Lovosice na úvod ukázaly, že jsou kondičně výborně připravené, když v posledních deseti minutách stáhly čtyřbrankovou ztrátu,“ všiml si ostřílený kouč, který v tom ale vidí výzvu pro svůj mančaft.

„Díky kontumaci jejich zápasu s Karvinou se na nás Lovosice v tabulce dotáhly na rozdíl čtyř bodů. Rádi bychom jim opět odskočili. Musíme tam jet s velkým odhodláním a chutí bojovat o každý balon,“ říká před soubojem šestého se sedmým celkem tabulky Pavel Hladík.

Kdo bude jedničkou?

Otevřená je zatím otázka obsazení postu gólmana. Proti Plzni poměrně překvapivě začal Adrián Šimovček. Ovšem jak jemu, tak i Michalovi Studenému, borci Plzně moc šancí nedali.

„Je to otevřené, oba jsou na rovnocenné pozici. Michal byl jasná jednička na podzim, Adriánovi pro změnu extrémně vyšla zimní příprava. Teď je to o tom, že se každý týden musí oba o svoji pozici porvat,“ popisuje kormidelník Sokola, jenž už by měl mít k dispozici uzdraveného Martina Kocicha na pozici střední spojky.

Na severu Čech se dá zítra očekávat bouřlivá atmosféra, o niž by se měl přičinit i početný kotel fanoušků klubu z Vysočiny.

„Chceme se jim odvděčit za dlouhodobou podporu, proto pro ně vypravujeme speciální autobus. Věřím, že nám pomohou,“ dodal Pavel Hladík.

Program 17. kola

STŘEDA: Karviná – Maloměřice Brno 38:19, Frýdek-Místek – Dukla Praha 26:35.

SOBOTA: Lovosice – NOVÉ VESELÍ (17.00), Kopřivnice – KP Brno, Zubří – Jičín.

NEDĚLE: Plzeň – Hranice.