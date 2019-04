Žďár nad Sázavou – Sportovní vrchol žďárské sezony nabídne i charitativní příběh. Od pátku do neděle můžete v rámci Národního finále minižáků U11 mix přispět na dobrou věc. Stačí zformulovat svoji výzvu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

„Během šampionátu budou v obou halách umístěny plochy k přihlášení do turnajové výzvy Hrajeme to s Charitou. Zapíšete na ni svou výzvu, kterou si sami určíte. Například trenéři by mohli napsat: Za každý proměněný trestný hod mého týmu přispěji 20 Kč,“ říká strůjce celé myšlenky Roman Bednář.