Závodů by se měla zúčastnit kompletní domácí špička. „Podle mých informací přijedou na Trnávku všichni reprezentanti, včetně olympijského vítěze Jiřího Prskavce,“ poznamenal k nadcházejícím závodům Martin Hájek z SK Žižkov, který vodácký areál u Želiva na Pelhřimovsku provozuje.

V reprezentaci je dohromady dvanáct míst. „Čtyři místa jsou už obsazena, nominační kritéria splnili medailisté z Olympijských her v Tokiu a medailisté z mistrovství světa,“ řekl k systému při vytváření reprezentace pro letošní sezonu reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší. Vedle kajakáře Jiřího Prskavce mladšího tak už v reprezentaci jsou singlíři Lukáš Rohan a Václav Chaloupka a Gabriela Satková, která rovněž závodí v kategorii C1. „V každé kategorii budou reprezentovat tři slalomáři či slalomářky,“ dodal Jiří Prskavec starší.

Navzdory nominační jistotě by se zmíněná čtveřice měla na Trnávce představit. Šéftrenér reprezentace zmínil ještě jedno zajímavé jméno v souvislosti se startem sezony na Trnávce. Objevit by se tam měla i kajakářka Kateřina Minařík Kudějová, která po loňském mistrovství světa v Bratislavě ukončila ve dvaatřiceti letech kariéru. „Kateřina Kudějová by měla na Trnávce jet, přestože s kanoistikou na profesionální úrovni skončila,“ doplnil Jiří Prskavec starší.

Kvalifikační závody se na Trnávce pojedou v sobotu i v neděli od půl desáté dopoledne, finále A má začátek vždy ve 13 hodin.

Další dva závody zařazené do seriálu Český pohár skupiny ČEZ ve vodním slalomu 2022 se pojedou o týden později v pražské Troji. A do pohárového hodnocení se budou započítávat i body z mistrovství republiky, které se koná na Lipně a ve vodáckém kalendáři je 20. a 21. srpna.

Na konci května začíná mezinárodní sezona, od 26. do 29. května se ve slovenském Liptovském Mikuláši koná mistrovství Evropy. Dva týdny na to startuje letošní pětidílný světový pohár, úvodní závody od 10. do 12. června se konají v Praze.

Vrcholem letošní neolympijské sezony je na konci července mistrovství světa v německém Augsburgu.