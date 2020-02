První krok k vylepšení současného postavení udělal se svými spoluhráči v neděli. Nerozhodný výsledek 26:26 z půdy čtvrté Karviné má velkou cenu. „Z obou stran to byla parádní házená, diváci si přišli na své. Ten bod jsme si rozhodně zasloužili,“ říkal po zápase trenér Veselí Pavel Hladík.

Už čtyři dny po utkání ve Slezsku čeká na klub z Vysočiny další náročný zápas. Dnes od 17.00 přivítá v ZDT Aréně Kopřivnici. „Pokud bychom ji porazili, tak budeme v pozici, kterou jsme chtěli získat. Je to pro nás asi nejdůležitější zápas do konce jarní části sezony,“ popisuje Adam Ptáčník.

Ten ale pošilhává i po lepší než páté příčce tabulky základní části. „Možnost poskočit v tabulce výš ještě existuje. My už nechceme do konce základní části prohrát žádný zápas, tak proč se o to nepokusit.“

Jednoduché to prý nebude. „Kopřivnice má hrozně atypický herní styl. Individuálně jsou její hráči nesmírně kvalitní, hodně branek střílí, naopak ale také příliš inkasují,“ hledá slabá místa soupeře levá spojka Nového Veselí.