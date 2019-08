Nové Dvory - V sobotu 27. července zavítalo do hasičské klubovny v Nových Dvorech celkem třináct hráčů, aby se utkali v turnaji Českého poháru kategorie Expres ve šprtci. Ten pořádali pod hlavičkou Regionálního sdružení mládže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina hráči týmu BHL Žďár nad Sázavou. Příchozí hráči si vylosovali národní tým, se kterým poté odehráli celý turnaj.

Hráči se svými vylosovanými reprezentacemi byli rozděleni do dvou základních skupin, ve kterých odehráli zápasy formátem každý s každým. Vítězové základních skupin postoupili přímo do čtvrtfinále. Na ostatní hráče čekala po základní části barážová utkání. Jejich vítězové poté postoupili do vyřazovacích soubojů play-off.