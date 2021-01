Svého loňského rozhodnutí, tedy udělat v dosavadní kariéře razantní změnu, nelituje. „Určitě to byl krok správným směrem. V Brně jsem moc spokojený, určitě nelituji,“ potvrdil Hladík.

Přitom si ve své premiérové sezoně v Brně „užívá“ starostí s covidovou epidemií až přespříliš. „V tomto směru je to pro nás velmi složitý ročník. Na jeho začátku měly nejprve problémy ostatní kluby. Poté se začalo hrát, jenže to jsme šli pro změnu do karantény my. Vlastně jsme už třikrát měli několikatýdenní pauzu,“ popsal.

Jemu samotnému se nákaza vyhnula. „Všechny testy jsem měl negativní, ale jsem přesvědčený, že jsem covidem v jeho mírné podobě prošel. Jinak si to vzhledem k tomu, že jsem byl s tolika nakaženými v kontaktu, neumím vysvětlit,“ komentoval.

Na nepříznivou situaci si ovšem nikterak nestěžuje. „Současný stav samozřejmě více „nahrává“ týmům, které jsou spolu delší dobu a mají vypracované hluboké vazby. My máme úplně nový tým, trenéra i systém, takže jsme začínali úplně od začátku. Zatím se s tím ovšem pereme statečně,“ těšilo jej.

I přesto, že mají jeho ovečky oproti většině pelotonu o tři zápasy méně, jsou jen bod od postupu do play-off. „Máme celkem slušný počet bodů. Cíl v podobě postupu do play-off bychom mohli naplnit,“ vyslovil přání.

Na domácí sobotní duel proti Novému Veselí se Hladík poctivě připravuje. „Bude to složitý zápas, který si neumím představit. Ještě jsem nehrál proti bývalému klubu, proto nevím, co mě čeká. O to více se ale připravuji, abych vše emočně zvládl,“ nastínil.

Favoritem utkání, které se hraje zítra od 17 hodin, bude určitě domácí celek. „Jenže pro Veselí je to prestižní zápas, určitě budou patřičně motivovaní. Oni se na hřišti rozkrájí, musíme se na to připravit,“ zdůraznil.

Dosavadní výsledky a poslední místo v tabulce podle Hladíkových slov neodpovídají kvalitám Nového Veselí. „Tomu nesmíme podlehnout, určitě nepatří tam, kde jsou. Podle mého by měli být na hraně play-off. To, že jim uplynulý půlrok nevyšel, nic neznamená,“ řekl.

Co ale kouče Brna mrzí nejvíce, bude absence diváků na tribunách. „Moc jsem se těšil na setkání s fanoušky Veselí, kterých by přijela spousta. Hala by byla určitě plná a byl by to perfektní sportovní zážitek. Moc mě to mrzí,“ mračil se Hladík.