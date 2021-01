Pokud nedojde ke změně, odehrají házenkáři Sokola v nejkratším měsíci roku rovný půltucet zápasů.

Anglické týdny čekají v nadcházejícím měsíci na extraligové házenkáře Nového Veselí (v červených dresech). Během února totiž odehrají hned šestici zápasů. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Čeká je zřejmě rozhodující fáze sezony. Od nadcházející neděle, závěrečného lednového dne, totiž odehrají extraligoví házenkáři Nového Veselí během čtyř týdnů sedm zápasů. A to je pořádná porce. „Kondičně by to neměl být takový problém, protože chceme zátěž rozložit na více hráčů,“ řekl na toto téma trenér Nového Veselí Peter Kostka.