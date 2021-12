Nad příčinami sobotní prohry 25:29 proti Dukle Praha se přesto kouč Nového Veselí musel zamyslet. „Je to velká škoda. Co jiného se dá říci k utkání, v němž jsme jeho větší polovinu lepším týmem, ale odejdeme z něj naprázdno,“ položil si řečnickou otázku trenér Sokola Peter Kostka.

FC Vysočina fanouškovsky „netáhne“ ani mezi fotbalisty, zde zvítězila Sparta

Navíc to bylo už podruhé za sebou, co jeho ovečky ztratily solidně rozehraný zápas. „V Kopřivnici to byl sice úplně jiný souboj, ale jistá podoba by tu byla. Rozhodují maličkosti a detaily, zvládnutí role favorita, zvládat nároky své i okolí. V tom všem jsme neuspěli,“ hodnotil.

Doslova do očí bijící byl rozdíl ve výkonu celku z Vysočiny v prvním a druhém dějství. S výkonem v tom prvním mohli být jeho hráči spokojení. „Tam jsme podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Výborně jsme bránili, v útoku nám nechyběla nápaditost, navíc jsme zakončovali z každé pozice,“ lebedil si při vedení 14:11 Kostka.

Jenže začátek druhé půle domácím totálně nevyšel. „Prohrát úvodní desetiminutovku 1:7 je trestuhodné a neodpustitelné,“ láteřil.

Počítkám budu fandit vždy, i kdyby hrály třeba jen pralesní ligu, říká Ptáčková

Logicky tak šla dolů psychika stále ještě hodně mladého celku. „Najednou bylo na hřišti jiné mužstvo. Byly momenty, kdy jsme se mohli vrátit do hry, ale námi vyrobené nevynucené chyby to nedovolily,“ mračil se.

Po smolné porážce z úvodu sezony v Praze tak Nové Veselí podlehlo Dukle letos také podruhé, tentokrát rozdílem čtyř branek. „Je sice pravda, že jsme několikrát nastřelili tyč branky Dukly, ale štěstí se musí jít naproti. A my si za úvod druhé půle tuto facku zasloužili,“ zdůraznil.

Napravit reputaci si budou moci házenkáři Sokola v úterý večer proti Plzni. Navážou na senzační zdolání velkého favorita ze startu letošní sezony? „Uděláme pro to všechno,“ burcoval Kostka.