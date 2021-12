Už v pátek večer odehrají extraligoví házenkáři Nového Veselí své utkání 13. kola. V něm je od 20.15 čeká náročný souboj na palubovce sedmé Kopřivnice.

Ta, podobně jako celek z Vysočiny, hodně spoléhá na sílu domácího prostředí. „To je velice významný faktor, který nás spojuje. V dlouhodobé ligové soutěži je úžasná podpora zaplněných tribun významnou skutečností na misce vah, která rozhoduje o úspěchu,“ připomněl kouč Nového Veselí Peter Kostka.

Ten opět zdůraznil význam stoprocentní koncentrace svých oveček. „Nesmíme dovolit hráčům Kopřivnice, aby na nás vyběhli s jejich typickou agresivitou, kterou by nás vyvedli z herního konceptu. V každém případě musíme zachytit úvod zápasu. To znamená nastavit se na utkání v našich hlavách už od rozcvičky,“ potvrdil.

V čem vidí slovenský trenér největší nebezpečí ze strany celku ze severu Moravy? „V posledních dvou vzájemných utkáních nám dělal největší problémy nesmírně rychlý útok Kopřivnice. Pokud chceme být úspěšní, musíme jej pokrýt,“ nastínil.

To, že je páteční protivník klubu z Vysočiny v tabulce až sedmý, jeho kormidelník rozhodně nepodceňuje. „Kopřivnice potřebovala čas, aby se do týmu adaptovali noví hráči. To se nyní jen potvrzuje. Každým kolem jsou lepší a extrémně nebezpeční,“ naznačil.

Domů by se ale Nové Veselí bez bodového zisku vracet nechtělo. „Extrémní agresivita, důraz na obou koncích hřiště a výborná návratová fáze,“ prozradil Kostka, co budou muset jeho svěřenci pro úspěch udělat.