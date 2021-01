Šest proher v řadě a pád na poslední příčku netěší a těšit nemůže. Trenér extraligových házenkářů Nového Veselí Peter Kostka ví, že má problém. „Musíme se upnout k tomu, abychom začali získávat body. Teď je čas zapracovat na našich nedostatcích,“ poukázal na takřka měsíční pauzu na přelomu roku.

Víc důrazu v obraně. V tom vidí Peter Kostka cestu k lepším výsledkům. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Házenkáři Nového Veselí dostali několik dnů volno. Trenér také do haly nechodí, ale i tak pracuje. „Zrovna teď jsem si promýšlel nějaké věci, které bych chtěl do naší hry zabudovat,“ promluvil do telefonu a na požádání se s vervou pustil do analýzy práce své i svěřenců. Podle energie, kterou do debaty vložil, je patrné, že ho poslední příčka tabulky dráždí.