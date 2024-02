Sbírka dál utěšeně roste. Již třicátou čtvrtou medaili z mistrovství světa získala v neděli v Calgary rychlobruslařka Martina Sáblíková. Má hodnotu bronzu a česká reprezentantka ji získala v závodě na pět tisíc metrů. „Byl to napínavý závod,“ vzkázala z dějiště šampionátu Sáblíková.

Martina Sáblíková na trati závodu na 5 000 m během mistrovství světa v Calgary. | Foto: ČTK/AP/Jeff McIntosh

Závod ovládly Nizozemky. Vyhrála Joy Beuneová před Irene Schoutenovou. Martina Sáblíková obhájila třetí místo z loňského šampionátu v Heerenveenu a získala svoji jubilejní sto padesátou medaili. „Nejsem milovníkem různých statistik, ale každou medaili si ohromně užívám,“ přiznala Sáblíková.

Ta opět nastoupila v rozjížďce s Irene Schoutenovou. „Irene mi sice odjela, ale ta jízda mě bavila,“ prozradila česká rychlobruslařka. „Přišlo ohromně moc Čechů, kteří tady žijí. Měla jsem neskutečné ovace před, během i po závodě, takže pro mě to celé bylo naprosto úžasné.“

Šestatřicetiletá závodnice si tak domů odveze dvě medaile. Bronz totiž brala i ve čtvrtek na trojce. „S vystoupením v Calgary jsem hodně spokojená,“ okomentovala vystoupení na mistrovství trojnásobná olympijská vítězka. „Hlavně potom, co jsem prožívala v Salt Lake City, kde mi opravdu nebylo moc dobře. Navíc na levé noze mám takové otlaky z bruslí, že mi z toho asi začíná zánět šlachy. Jsem ráda, že se vůbec dostanu do brusle. Po trojce jsem si dala den volna a prakticky s tím nemohu nic dělat. Proto jsem ráda, že jsem vůbec mohla na pětce startovat,“ překvapila informací o aktuálních zdravotních problémech.

V ohrožení je tak start Sáblíkové na březnovém MS ve víceboji, který hostí její oblíbený Inzell. „Všechno se uvidí, až přijedu domů. Až moji nohu uvidí doktor, který mi vzkázal, že už na mě netrpělivě čeká,“ netajila rodačka z Vysočiny. „Bolavá noha mě limituje především při startu, takže uvidíme, co mi řekne. Každopádně bych do Inzellu chtěla jet, protože vím, že tam bude hodně českých fanoušků. Ale těžko nyní říct, jak to bude. Doufám, že mi pár dní bez ledu pomůže. Plánuji nyní být týden doma a připravovat se jen na suchu. Tak doufám, že se můj stav zlepší,“ uzavřela Martina Sáblíková.