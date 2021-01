Bohužel ale všechno dopadlo úplně jinak. Česká házenkářská reprezentace se těsně před začátkem z mistrovství světa odhlásila. Na vině nebylo nic menšího covid-19, jímž se postupně nakazila velká část nominovaných hráčů.

Třiadvacetiletý hráč Nového Veselí by v opačném případě právě pobýval na severu Afriky. „Byl jsem v širší nominaci, mezi těmi skoro čtyřiceti hráči. Strávil jsem týden na přípravném kempu v Plzni a měl s mužstvem odletět do Egypta,“ popisoval Ptáčník.

To, že se nakonec na mistrovství světa nepodívá, jej samozřejmě nesmírně mrzelo. „Co k tomu říci. Byla to pro mě obrovská šance, zahrát si takovém šampionátu. Pochopitelně to pro mě bylo obrovské zklamání, protože mě to mohlo opět o něco více posunout, mohl jsem nabrat spoustu cenných zkušeností,“ uvědomoval si.

Nijak více o tom ovšem talentovaný hráč nechtěl přemítat. „Asi nikdo z toho rozhodnutí neměl radost. Bohužel je situace taková, jaká je. Dostali jsme se do takového stavu, kdy už se nedalo nic jiného dělat, více už to nemá cenu řešit,“ doplnil Ptáčník.

Vcítit se do pocitů svého svěřence dokázal trenér Nového Veselí Peter Kostka. „Pro Adama je to taková malá sportovní tragédie. Je sice ještě poměrně mladý, ale kdo ví, zda a kdy se mu podobná šance naskytne,“ měl pochopení slovenský trenér Nového Veselí.

Umí si představit, jak by se k podobné situaci postavili v jeho domovině? „Těžko se to posuzuje. Slovensko je v odlišné situaci, protože my můžeme Česku jen závidět, že se na šampionát probojovali. To se nám v posledních letech vůbec nedaří. I proto si myslím, že slovenskému svazu by se to nestalo, poněvadž by to považovali za velkou blamáž. Tím nechci říci, že jsme lepší, ale to, že ta touha tam být je u nás daleko silnější než obavy, že se něco nezvládne,“ vysvětlil Kostka.