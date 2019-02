Nové Město na Moravě - Byl kousíček od životního úspěchu ve své dosavadní kariéře. Ondřej Moravec útočil na titul mistra světa, ale kvůli chybě při druhém výstřelu na poslední položce nakonec nezískal medaili žádnou. I tak se čtvrtým místem postaral o zatím nejlepší individuální český výsledek na mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě.

Biatlonista Ondřej Moravec exceloval v běžecké části ve vytrvalostním závodě na MS. | Foto: Deník/Libor Plíhal

„Jsou to jen brambory, ale ani to není k zahození," komentoval výsledek se svým pověstným stoickým klidem.

Medaile byla blízko. Dokonce zlatá, souhlasíte?

Tak jako v Östersundu, tak i teď jsem si ji prostřílel. Překvapilo mě, že když jsem se dvěma chybami odjížděl ze střelnice, že jsem byl třetí. Nakonec to ale nedopadlo, ale i se čtvrtým místem jsem spokojený. Snad se toho příště ale zbavím.

Chyboval jste dvakrát. Mrzí vás více minela z první položky, nebo ta z druhé stojky?

Víc mě mrzí ta druhá rána. Trenéři mi říkali, že jsem moc pospíchal. Já si ale myslím, že jsem ji předržel. Koncentrace asi nebyla taková, jaká by měla být. Ta rána v ležce byla dole.

Zajistil jste si ale místo v nedělním závodě s hromadným startem…

To byl můj hlavní cíl, dostat se do masáku. Jsem taky rád, že se posunu v průběžném pořadí Světového poháru, tohle všechno mi dává energii. V neděli to zase bude o střelbě, u mě zase hlavně o ležáku.

Na trati jste byl nejrychlejší. Rychlejší než vítězný Martin Fourcade. To je příjemné zjištění, ne?

Lyže jsem měl skvěle připravené, nevím, jak na tom byl Fourcade. Na trati jsem ale potkal jednoho Francouze a viděl jsem, jak mu to ukrutně nejede…

Máte už ve sbírce druhé a třetí místo ve Světovém poháru. Berete ale tohle čtvrté místo jako největší úspěch kariéry?

Tohle je mistrovství světa, hodnotím ho výš než Světový pohár, ale furt jsou to jen brambory. Já jsem slíbil přítelkyni Verče na Valentýna medaili, ale to jsem bohužel nesplnil.

Těšíte se také na sobotní štafetu?

Určitě. Tohle bude ale úplně jiný závod, týmový závod. Hlavně nesmíme kroužit a může se nám podařit zase něco velkého.