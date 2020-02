Jak už samotný výsledek utkání napovídá, útočná fáze Novému Veselí fungovala. Vzadu to však bylo horší.

„Bohužel nám příliš nefungovala souhra obrany s gólmanem. Především přes své levé křídlo Motla se Lovosice až příliš prosazovaly,“ zmínil Kocich autora málo vídaných patnácti branek.

Dobrý pocit nestačil

Ten jinak neskrýval, že necelých šest stovek diváků vidělo hodně kvalitní podívanou. „Bylo to velice hezké utkání, určitě nadstandardní na českou extraligu. Bohužel nevyhrál lepší, ale šťastnější tým,“ domnívá se dvaadvacetiletý hráč, který se na hřišti cítil mnohem lépe, než týden předtím proti Plzni.

„Den před ním jsem měl čtyřicítky horečky. Přesto jsem to zkusil, ale nešlo to, proto jsem v průběhu zápasu musel ze hry odstoupit. V Lovosicích už to bylo dobré, myslím, že jsem odehrál celkem kvalitní utkání.“

Zařídit alespoň bod na severu Čech mohl v úplném závěru celku ze Žďárska Dmytro Turchenko. Pravé křídlo Nového Veselí ale sedmimetrový hod neproměnilo. Na svého spoluhráče se Kocich přesto nezlobil.

„Ono to vypadá tak, že se sobotní neúspěch shazuje na tu neproměněnou sedmičku, ale nerozhodla jen ona,“ tvrdí Kocich a pokračuje:

„Klíčový byl celý druhý poločas, kdy jsme nedodrželi některé pokyny, které jsme měli. Rozhodnout zápas jsme mohli daleko dřív. Turchenkovi proto nikdo nic nevyčítá, to se může stát komukoliv.“

Odskáče to Frýdek?

Ze dvou jarních duelů tak nemá Nové Veselí ani bod. V tabulce proto dál zůstává na šestém místě.

„Do Lovosic jsme jeli s tím, že minimálně bod chceme získat. Vstup do jara rozhodně není podle našich představ,“ přiznává Martin Kocich, který ale věří, že zlepšení přijde už tuto sobotu v domácí ZDT Aréně.

„Teď doma proti Frýdku-Místku musíme zabrat. Zdolání předposledního celku tabulky je pro nás povinností, pokud chceme bojovat o páté místo. Týden poté pak zkusíme překvapit na půdě favorizované Karviné.“