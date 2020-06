Právě profesí ortoped, v současné době primář nemocnice v Mostišti, stojí za vzestupem volejbalu v Meziříčí. Kvůli zranění musel aktivní kariéru ukončit už ve svých dvaadvaceti letech. Proto se vrhl na trénování.

Nejprve krátce v Jihlavě, poté čtrnáct let v Havlíčkově Brodě a od roku 1998 ve Velkém Meziříčí. „Zde v souvislosti s tím, kdy jsem začal pracovat v nemocnici na Mostišti. Byla to spíše moje vlastní iniciativa, ale podařilo se tu vytvořit partu několika trenérů,“ vysvětlil Juda, který trenérsky vede meziříčské juniory i muže.

Před dvaadvaceti lety tak ve Velkém Meziříčí začali systematicky pracovat s juniory. „Když jsme po dvou letech postoupili do extraligy, říkali jsme si, že je potřeba v ní být alespoň pět let. Po dobu, kdy se vymění jedna generace hráčů, aby to nebyla zásluha jedné dobré party,“ vzpomínal.

Vždyť kolik klubů, podobných tomu ve Velkém Meziříčí, působilo v extralize jednu dvě sezony a zase zmizelo v zapomnění? Pouze s hráči z Velkého Meziříčí by to však nebylo možné. „To se často nepodaří ani daleko větších městům. Z tohoto důvodu jsme začali hledat hráče po celém Kraji Vysočina,“ popsal.

Kdo hledá, najde. Do Velmezu tak postupně začali přicházet hráči z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Polné, Třebíče a dalších měst či městeček.

V posledních šesti letech pak probíhá také spolupráce s klubem ze Znojma. „Součástí týmu byli samozřejmě také domácí hráči. Kromě nich jsme však museli pracovat také na lepších podmínkách pro celý klub,“ zdůraznil.

Ne všechno se ale obešlo bez problémů. Také v Meziříčí si prošli některými krizovými úseky. „Všechno začíná u kvality v žákovské kategorii. Základy týmu kadetů a juniorů musí být z Velkého Meziříčí. To by ovšem šlo bez dobrých žáků jen ztuha,“ připomněl.

S žákovskou kategorií tak začali v klubu pracovat doslova ve velkém. Počty hráčů se jim podařilo leckdy až ztrojnásobit, navíc začali také s přípravkou. „U této kategorie aktuálně působí trojice trenérů. Těmi jsou Michal Janák, Štěpán a Ondra Žabovi, k nim pak sháníme další. Ondra má navíc na starosti i kadety a juniory. Tyto týmy jsou konsolidované, hrají extraligu a pozvolna začali trénovat na příští sezónu,“ pochvaloval si.

Pokud jde o muže, Petr Juda dlouho vyznával myšlenku, že stačí dělat jenom mládež. Nejlepší hráči z juniorských kategorií by odcházeli do profesionálního sportu, ostatní by se po skončení juniorské kariéry vrátili do mateřských klubů.

Zpočátku to tak ve Velkém Meziříčí skutečně bylo. Pak ale došlo ke změně. „Byla prostě velká škoda nechat takový hráčský potenciál ležet ladem. Proto jsme se po čase rozhodli přihlásit tehdejší končící družstvo juniorů, posílené o několik starších hráčů, do krajského přeboru mužů,“ vzpomenul.

Jeho svěřenci však krajskou soutěž hned při své premiéře ovládli a v kvalifikaci postoupili do druhé ligy. V ní v prvním ročníku obsadili třetí příčku, v další sezoně ji pak dokonce vyhráli.

Následovala kvalifikace a z ní další postup, už do ligy první! „V ní budeme začínat již čtvrtou sezónu. Ve druhé nejvyšší soutěži bychom rádi působili i v budoucnosti, ideálně pouze s našimi odchovanci. Dalším naším velkým snem je opravený Areál zdraví s kompletním zázemím pro letní přípravu. A myslím si, že nemluvím do větru, když řeknu, že bychom si zasloužili také sportovní halu,“ uzavřel Juda.