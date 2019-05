Třídenní klání pro hráčky a hráče ročníků 2008 a mladší bylo vrcholem sezony. Jihlavský celek splnil první dva dny plán a postoupil do nedělních bojů o stupně vítězů. „Ve čtvrtfinále jsme vyhráli nad Podolím, naším rivalem,a dostali se do bojů o medaile,“ těšilo trenéra BC Vysočina Ivo Nováka. „Ale s Tygry Praha jsme v semifinále prohráli celkem,“ doplnil o fakt, že dveře do finále jim celek z metropole zabouchl.

Šlo se tedy do bitvy o bronz, která také nevyšla. „S Louny to bylo o sedmnáct bodů. Ti tři soupeři před námi byli prostě kvalitativně lepší,“ uznal Novák, který ale i tak svěřence chválil. „Pochvalu zaslouží všichni. Měli jsme tam mladý tým, pro který to byla nová zkušenost. Na hřišti nechali všechno, takhle my hrajeme, bojujeme do posledního dechu. Jsem rád, že dorazilo i tolik fanoušků, měli jsme tam skoro domácí prostředí,“ komentuje Ivo Novák, kterého potěšil i fakt, že David Hyský se dostal do all star výběru. „On si to opravdu zasloužil, odmakal to, bránil nejlepší hráče soupeřů,“ dodává. „Celkově to hodnotíme kladně, byť ta třešinka v podobě medaile nebyla,“ uzavírá trenér.

BC Vysočina: Rokosová, Nováková, Kohoutová, Jan Prüher, Jáchym Prüher, Palich, Kos, Tlustá, Němcová, Svobodová, Hyský, Hudečková, Duben, Zadražil.