Do startu biatlonového šampionátu zbývají dva měsíce. Připomeňte si ten minulý

/FOTOGALERIE/ Už se to blíží. Dva měsíce zbývají do zahájení mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Do Vysočina Areny začnou jednotlivé výpravy přijíždět začátkem února, sedmého února poté bude prvním závodem šampionát odstartován. Během jedenácti dnů bude rozděleno dvanáct sad medailí. Mistrovství se uskuteční v České republice podruhé v historii. V naší fotogalerii si můžete připomenout dění v roce 2013.

Připomeňte si zajímavé okamžiky mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě. | Foto: Deník/Libor Plíhal