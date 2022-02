Oba jste byli v širších kádrech reprezentací na mistrovství Evropy, účastnili jste se i závěrečných kempů. Jaké ty kempy byly? P.: Kempy byly super, panovala tam skvělá atmosféra. Pro mě to byla parádní zkušenost, zatrénovat si pod výborným trenérem a vedle špičkových českých hráčů. Určitě mě to motivovalo do další práce. B.: Většinu srazů za poslední dva roky jsem absolvoval. Odehrál jsem i oficiální zápasy. Bohužel do té závěrečné nominace na ME jsem se nedostal.

Jak hodnotíte nedávno skončený šampionát?

P.: Je škoda, že našim nevyšel postup. Ale ukázalo se, že máme hodně šikovných hráčů. Třeba na mém postupu Matěj Klíma i někteří další, o kterých v dalších letech hodně uslyšíme. Bylo až neskutečné, co tam ti kluci předvedli. Už jenom to, že ve finále hrály celky z naší skupiny. Přitom nám chybělo k postupu málo, gól se Švédskem. Kdo ví, co by se stalo potom, kdybychom vyhráli. Ale to už jsou jenom spekulace.

B.: Celý šampionát byl takový vlažný. Kvůli covidu vypadlo hodně hráčů. Pokud jde o vystoupení slovenského a českého týmu, s tím jsem spokojený. Slováci vyhráli první zápas v historii na mistrovství. Češi ukázali, že patří ke světové špičce. Pokud jde o vítěze, Švédi předvedli na mistrovství takový nejkonstantnější výkon. Škoda Norů a Dánů, těm jsem fandil, ale myslím si, že vyhrál opravdu nejlepší.

Již během jara se bude hrát kvalifikace o mistrovství světa. Souhlasíte, že máte hratelného soupeře a věříte v postup?

P.: Myslím si, že soupeři jsou hratelní. Nebude to ale nic jednoduchého. Severní Makedonie je takový náš tradiční soupeř. Je tam hrající trenér Lazarov a v kvalifikaci na ME dokázali porazit Dánsko. Určitě bych je proto nepodceňoval, především u nich to bude těžké. Rumunská házená je nyní na vzestupu, jejich liga je hodně kvalitní. Ani s jedním to nebude snadné, ale šance na postup je.

B.: Máme Belgii, která je hratelným soupeřem. Domnívám se, že když podáme stoprocentní výkon, je v našich silách postoupit. Soupeře známe, měli jsme ho i ve skupině při kvalifikaci na ME. Šance tam určitě je.

Nyní se ale jistě soustředíte především na konec základní části v extralize. S jakým cílem?

P.: Do sezony jsme měli dva cíle. Postup do finále poháru, ten jsme již splnili. V extralize potom postup do play-off. V lize se nám nyní moc nedaří, snažíme se co nejrychleji restartovat. Rádi bychom zabojovali o první čtyřku, abychom získali výhodu domácí prostředí v play-off. Nejhůře chceme skončit do šestého místa. Věřím, že to zvládneme.

Několik posledních zápasů jste kvůli zranění vynechal. Jak na tom jste? Budete již brzy schopen naskočit do zápasů?

B.: Ještě budu chvilku chybět. Dávám se do kupy, podstupuji rehabilitiaci, ale není to nic vážného a během pár kol už bych mohl nastoupit.