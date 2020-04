Pane Materno, z kolika jmen jste nástupce Pavla Hladíka vybírali?

V hledáčku jsem měli čtyři jména, tři české trenéry a jednoho ze Slovenska, o další variantě jsem neuvažovali. Dva z těchto čtyř trenérů pak stáli v našem výběru přece jenom výše.

Co rozhodlo ve prospěch teprve pětatřicetiletého Petera Kostky?

Především to, že jej opravdu dlouho známe. Vždyť k nám už dobrých patnáct let jezdí s mládežnickými, ale i mužským týmem ŠKP Bratislava. S tímto klubem totiž na všech úrovních dlouho spolupracujeme. Peter byl okamžitě jedním z prvních jmen, o kterých jsme po odchodu Pavla Hladíka uvažovali. Jeho filozofie je nám sympatická, navíc i lidská stránka věci pro nás byla poměrně zásadní.

Můžete tuto filosofie rozvést konkrétněji?

Peter je trenér, který házenou doslova žije, to je nám nejvíce sympatické. V nadsázce řečeno, je to podobný blázen, jako většina lidí, kteří se v našem klubu pohybují. Bude proto nejen dobrým trenérem, ale také koučem při vedení zápasů. Tak, jak ho známe, klade velký důraz na kondici, předpokládám proto, že bude pokračovat ve stylu házené, který tu nastavil Pavel Hladík. To znamená výbornou kondiční přípravu a prezentování se v utkání rychlou a moderní házenou.

Není v pětatřiceti letech přece jenom poněkud mladý?

Nemyslím si. Peter má totiž podobný osud jako Pavel Hladík, také musel skončit s aktivní házenou předčasně kvůli zranění. Tím pádem se vrhl na trénování už ve svých dvaadvaceti letech. Věkem je sice mladý, ale má už obrovské zkušenosti. V bratislavském ŠKP působil u mládeže, několik sezon vedl jejich extraligové muže a trénoval také mládežnické reprezentace Slovenska.

Jaké mety jste před nového kouče postavili?

Extraligu hrajeme už čtyři roky a po celou tu dobu jsme měli tým založený na našich odchovancích s tím, že jsme kádr doplňovali o pár jmen odjinud, i ze zahraničí. Od začátku říkáme, že tento styl je také naší prioritou. Za ty čtyři roky nám dorostli další dorostenci, proto chceme snižovat počet zahraničních hráčů a dávat větší prostor našim mladíkům.

Bude pro nadcházející ročník cílem postup do play-off?

Určitě ano. Loni nám před sezonou odešli dva klíčoví hráči, gólman Schams se střelcem Štěrbou, přesto z toho byl jistý postup do vyřazovací části. Nyní nám odchází tři hráči, z toho ale pouze jeden ze základního kádru. Myslím si proto, že nemůžeme mít nižší cíle, než bojovat o play-off, v něm už se pak může stát cokoliv. Myslím si, že je to reálný cíl, protože hráči nám dozrávají a mají už s extraligovými boji své zkušenosti.