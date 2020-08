Důvod je prostý – covid-19. „Krems od nás vyžadoval negativní výsledky na covid od každého hráče i člena realizačního týmu. Oni totiž považují naši oblast za příliš rizikovou. To ale není laciná záležitost, proto jsme se rozhodli, že do Kremsu nepojedeme. Svým způsobem za to ale v rakouském klubu nemohou, mají to totiž v pravidlech od ministerstva zdravotnictví,“ vysvětlil Peter Kostka.

Navíc v Novém Veselí přes léto vydali peníze do zázemí klubové haly. „Investovali jsme do posilovny a tréninkových pomůcek, proto jsme se rozhodli utkání v Kremsu odpískat,“ potvrdil.

Místo toho celek ze Žďárska vyrazil minulý pátek do Brna, kde se utkal s taktéž extraligovými Maloměřicemi. Favorit potvrdil svoji herní převahu, Nové Veselí v Brně zvítězilo jednoznačně 29:21. „Zápas maximálně splnil svůj účel. Chtěli jsme, aby si kluci po pěti měsících konečně zahráli. Vůbec tu nešlo o výsledek. Za poslední dva týdny jsme totiž měli devět silových a sedm atletických tréninků. K tomu ještě několik herních, které byly laděné kondičně. Proto jsem neočekával, že to bude pěkný zápas. Šlo o to, aby si hráči osahali balon,“ sdělil.

Celý kádr Nového Veselí si zahrál stejnou porci minut. „Kluky jsem rozdělil do dvou skupin, v obou byl mix mladých i starších. Po čtvrthodině hry se tyto dvě party prostřídaly. To samé pak nastalo i ve druhé půli, takže si každý hráč zahrál poločasovou porci minut. Na hře bylo cítit, že jsme na vrcholu kondičního bloku, hra byla přece jen kostrbatá. Po změně stran se do toho kluci postupně dostali. Hráčům jsem ale po utkání říkal, že by bylo velmi zlé, pokud bychom hráli na konci července pěknou házenou. To by znamenalo, že jsme někde udělali chybu. Důležité je, abychom byli herně připraveni za pět šest týdnů. Jedinou černou kaňkou je zranění dvou našich hráčů při soubojích,“ kabonil se.

Bohužel ani další plán přípravných duelů házenkářů Sokola se neobejde bez komplikací. „Ze stejného důvodu je ohrožený také duel, který máme odehrát v pátek sedmého srpna v Považské Bystrici. Ta už předtím zrušila své zápasy s Frýdkem-Místkem a Karvinou. O týden později pak k nám na Smékalův memoriál už jistě nedorazí oba maďarské kluby, stejně tak bohužel ani německé Dessau. To mě samozřejmě mrzí, ale musíme za ně najít alternativu,“ mračil se.

Slovenský kouč Nového Veselí se také začíná obávat toho, jak bude celá nadcházející sezona vypadat. Zda nebudou ohrožené i samotné soutěže. „V závěru července se měly losovat evropské poháry, ale evropská federace los nakonec posunula až na začátek září. Čeká, jak se situace vyvine. Snad se ale vše v dobré obrátí a likvidace sportu nebude pokrčovat. Pro mnohé kolektivní sporty by to totiž opravdu mohla být klinická smrt. Snad se černý scénář nenaplní,“ věří Kostka.