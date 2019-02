Pro stříbrné medaile si doběhli Lukáš Kourek v kategorii mužů vytrvalců a Tereza Čechová mezi dorostenkami. Výborně si vedli i další, Matěj Trávníček má páté místo mezi mílaři, osmý byl Jiří Kabrda v mladších žácích, Kateřina Pulgretová skončila devátá v žákyních. „Znovu se potvrdilo, že v tomto poměrně malém atletickém klubu pracujeme velice kvalitně," těšilo trenéra Petra Hubáčka staršího.

Domácí šampionát se v srdci Českého lesa konal po osmi letech. Do městečka s bohatou historií se za příjemného jarního počasí sjelo na pět set přespolních běžců z celé republiky.

Mílařů se na start postavilo třiašedesát. Potřetí za tři roky vyhrál Petr Vitner z TJ Nové Město na Moravě. Majitel dvou zlatých medailí z letošního halového mistrovství republiky porazil na čtyřkilometrové trati v čase 12:22 o tři vteřiny Davida Kučeru ze Slovanu Liberec, bronz získal další borec z klubu pod Ještědem, Vít Pavlišta. Stejně skončil jejich souboj i vloni. „Nebylo to snadné vítězství. Špatně jsem odstartoval, ocitl se příliš vzadu, musel jsem pak hodně lidí obíhat, což na úzké trati s mnoha zatáčkami nebylo snadné a vzalo mi to hodně sil. Navíc David můj nástup zachytil, takže to byl souboj až na stadion," popsal Vitner, kterého nyní čeká kratičká pauza a po ní už příprava na letní sezonu, v níž chce útočit na patnáctistovce na limit pro mistrovství Evropy.

Dalším vrcholem dne byl závod jedenatřiceti vytrvalců na 10 km. V „remaku" z roku 2006, kdy se spolu v Bělé utkali v juniorech, si to o titul v mužích rozdali Milan Kocourek, halový rekordman na 1500 m Jakub Holuša a Lukáš Kourek. Promluvit do pořadí mohl i Jiří Homoláč, druhý na desítce v Běchovicích. Útok na sedmý titul vyšel publikem hnanému Kocourkovi z AK Kroměříž, který od prvního kola nedal soupeřům šanci a udělal si závod pro sebe. Se ztrátou tři čtvrtě minuty doběhl druhý loňský dráhový mistr republiky na pět kilometrů Lukáš Kourek. Třetí Homoláč z AK Kroměříž ztratil dalších 15 vteřin. Až za ním dokončil Holuša z pražské Dukly.

Mezi dorostenkami zvítězila Carmen Idris Beschirová (Olymp Brno) o tři vteřiny před Terezou Čechovou. Ve starších žácích byl nejlepší halový mistr Karel Kulíšek.