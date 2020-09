Definitivní razítko na triumf šestnáctileté závodnice dal závod v Karlových Varech. Ten se uskutečnil v polovině září v rámci podniku City Triathlon Karlovy Vary.

Závodilo se na tratích 700 metrů plavání, dvacet kilometrů cyklistiky a pětikilometrového běhu. „Pro Katku to byl závod, který absolvovala společně s dalšími téměř dvěma stovkami závodníků různých kategorií,“ poznamenal otec mladé triatlonistky Jan Mička.

Na západě Čech se jednalo o poslední závod Českého poháru, který byl samozřejmě bodován do celkového pořadí. „Kačka tam jela s úmyslem získat co nejvíce bodů, aby si zajistila celkové prvenství v letošním ročníku poháru,“ potvrdil.

Závod začala výborně, neboť mezi ženami šla z vody jako první. Lepší než ona byla přitom pouze necelá dvacítka mužů. V cyklistické části se později pohybovala v prvním ženské pětičlenné skupině.

To až do té doby, než přibližně pět kilometrů před cílem smolně píchla zadní kolo. To znamenalo odstoupení ze závodu kvůli defektu. „I když Katka závod nedokončila, nemuselo ji to tolik mrzet. Její největší soupeřka v celkovém hodnocení totiž závod dokončila jako druhá. Tím pádem nezískala dostatečný počet bodů na to, aby Katku přeskočila,“ těšilo jej.

Závod v Karlových Varech tak jen potvrdil to, že dorosteneckou vítězkou Českého poháru v triatlonu pro rok 2020 je Kateřina Mičková. Zcela po zásluze. Závody v Brně a Příbrami ovládla, v Račicích pak brala druhé a třetí místo.

Kromě vítězství v Českém poháru a úspěších na republikovém mistrovství už si mladá závodnice odbyla také první zkušenost na Evropském poháru, který se konal v polském Olsztynu.

Zde se jel Evropský pohár juniorů. „Kačka, teprve prvním rokem dorostenka, byla na tento závod vybrána společně s dalšími českými reprezentanty kategorií dorostenců, ale i juniorů. Ty zde totiž startovaly dohromady v jednom závodu,“ zdůraznil

Mičkové se i přesto podařilo umístit na výborném jedenáctém místě. Pokud by se ovšem hodnotila pouze kategorie dorostenek, byla by vítězkou! „V rámci naší mládežnické reprezentační výpravy Kačka v Polsku zajela druhý nejlepší výsledek,“ dodal Mička.