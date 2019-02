Nové Město na Moravě – Dvě stě tisíc korun přikleplo Nové Město na Moravě pořadatelům Světového poháru horských kol 2018, který se uskuteční ve dnech 25. až 27. května v novoměstské Vysočina Areně.

Závod Světového poháru horských kol v cross country. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Mohlo by se zdát, že je to spousta peněz, nicméně v rámci celého velkého rozpočtu světového poháru jde spíše o symbolickou částku. Jedná se o akci, která bývá hodnocena jako nejlepší díl Světového poháru horských kol. Už tradičně bývá velice dobře zorganizovaná a já doufám, že se to v letošním roce také tak podaří,“ potvrdil finanční injekci ze strany města do oblasti sportu novoměstský starosta Michal Šmarda.