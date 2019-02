Bogense – V dánském Bogense se o uplynulém víkendu konalo mistrovství světa v cyklokrosu. V sobotním závodu v kategorii mužů do 23 let se představil také Daniel Mayer z Polničky na Žďársku, který jinak hájí barvy cyklokrosového oddílu z Hlinska.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Mladý český závodník ztratil na vítězného Brita Pidcocka takřka tři a půl minuty a obsadil 33. místo. Těsně od medaile byl další z mladých českých reprezentantů Tomáš Kopecký, kterému k zisku medaile scházelo osm vteřin.



Mistrovství světa v cyklokrosu v Bogense, muži do 23 let (20,95 km): 1. Pidcock (Brit.) 47:42, 2. Iserbyt (Belg.) -15, 3. Benoist (Fr.) -23, 4. Kopecký (ČR) -31, 5. Dorigoni (It.) -35, 6. Turner (Brit.) -38, …26. Jelínek -3:02, 33. Mayer -3:27, 47. Říman (všichni ČR) -4:50.