Sto padesát. Na impozantní kulaté číslo zaokrouhlila v této sezóně rychlobruslařka Martina Sáblíková celkový počet získaných medailí. Poslední dvě vybojovala na únorovém mistrovství světa v Calgary a obě byly bronzové. Poté ale musela absolvovat chirurgický zákrok a sezónu předčasně ukončila.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková letos získala dvě bronzové medaile z mistrovství světa. Poté musela sezónu ze zdravotních důvodů po menším operačním zákroku na noze ukončit. | Foto: Deník/Karel Líbal

Když v polovině února nastupovala v Calgary na mistrovství světa na start svých oblíbených dlouhých tratí, nebyla Martina Sáblíková zcela fit.

Přesto i s bolestmi slavila zisk dvou bronzových medailí. „Nikdy jsem se na zdravotní problémy nevymlouvala a ani nyní nechci,“ vyznala se Sáblíková na čtvrteční tiskové konferenci. „Každopádně jsem za obě medaile moc ráda, protože jsem nepočítala, že bych mohla alespoň jednu placku dovézt. Jsem z toho překvapená.“

Přitom měla velkého protivníka v sobě samé. A to nejen kvůli bolavému levému kotníku. „Víc než s bolestí v takovýchto situacích bojuji s vlastní hlavou,“ přiznala rychlobruslařská legenda. „Říkám si: Teď jdu na důležitý závod a nejsem zcela v pořádku. S tím bojuji daleko nejvíc. Bolest je nepříjemná pro každého, ale dá se vyřešit nějakým paralenem, nebo něčím takovým.“

Poslechněte si, jak se závodilo Martině Sáblíkové s bolavým levým kotníkem:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Přesto byla v Kanadě úspěšná. Do sezóny vstupovala s bilancí sto šestačtyřiceti medailí na svém kontě, po bronzové pětce se jejich počet zaokrouhlil na sto padesát.

Jak vnímá toto fantastické číslo? „Především tak, že už jsem strašně stará,“ směje se Sáblíková. „Samozřejmě cítím i obrovskou hrdost, že se mi podařilo dostat na tuto hranici. Nikdy jsem nepomyslela, že bych mohla získat tolik úspěchů.“

Mezi novináře přitom přišla bez viditelných obtíží. Jen týden po operaci. „Cítím se dobře. Mohu chodit, nebolí mě to, takže jsem nadšená, jak rychle to postupuje. A neřekla bych, že jsem byla na operaci, byl to spíš takový menší zákrok,“ korigovala závažnost svého stavu Sáblíková. „Jsem ráda, že už to mám za sebou, protože se mi hned ohromně ulevilo. První den poté to ještě nebylo nic moc, od druhé dne to už bylo v pohodě.“

Příští týden tak bude moci podle plánu odjet do Inzellu na mistrovství světa ve víceboji. Jenže tentokráte v roli divačky.

Jak se těší Martina Sáblíková na MS v Inzellu?

Zdroj: Deník/Karel Líbal

„Sama jsem na to zvědavá,“ netají trojnásobná olympijská vítězka. „Kolikrát už jsem říkala, že se těším, jak až skončím, pojedu na závody, dám si tam pivo a párek a budu takový ten poctivý fanoušek. Uvidím, jaké to tedy bude. V úterý mi budou vyndavat stehy, odjíždíme v pátek, takže snad si to jedno pivo i zasloužím.“

Vzhledem k dřívějšímu konci sezóny čeká na Sáblíkovou i delší pauza před tou další. Jak ji využije? „O tom jsem ještě úplně nepřemýšlela,“ přiznává. „Určitě pojedu na dovolenou, potřebuji si pořádně odpočinout. Nejen co se týká fyzické stránky, ale musím i vypnout hlavu a dát se celkově do klidu. Abych byla připravená na další sezónu.“