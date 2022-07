V Českých Budějovicích byla v cíli za jednu hodinu, devatenáct minut a osmnáct sekund, vítězná Tereza Hrochová byla o více než sedm minut rychlejší. V Olomouci měla výsledný čas 1:20:51 a podobné to bylo loni v polovině srpna, kdy běžela olomoucký půlmaraton za 1:20:38. „Z posledních výsledků mám velkou radost. Určitě hraje svou roli i to, že jsem v současnosti zdravotně v pohodě. Když se běžec potýká s nějakým zraněním, tak je to vždycky znát,“ říká.

Poprvé běžela půlmaraton v osmnácti letech. To už se věnovala atletice zhruba sedm let, k běhání ji přivedl v jedenácti letech, když začala studovat v Chotěboři na osmiletém gymnáziu, učitel a první trenér Pavel Krejčí.

Zdvojená funkce. Michal se stal novým koučem třetiligových fotbalistů Vrchoviny

S běháním nepřestala ani poté, kdy odešla po maturitě studovat na České zemědělskou univerzitu do Prahy. „V Praze jsem se potkala s trenérem Pavlem Novákem, pod jehož vedením trénuji i v současnosti. V šestadvaceti letech jsem se vrátila do Chotěboře, od té doby se silničnímu běhání věnuji intenzivně,“ vypráví o své běžecké kariéře devětadvacetiletá Markéta Gajdorusová.

Dnes doplňuje běhání na silnici hlavně s cyklistikou, ale v minulosti si vyzkoušela také volejbal, tenis, orientační běh nebo v zimě lyžování. „Ke sportu jsem měla vždycky blízko,“ říká. Tréninku věnuje většinu volného času, běhá prakticky každý den. Někdy trénuje i dvoufázově, což jí třeba teď o prázdninách báječně umožňuje profese učitelky.

Kromě zmíněného běžeckého seriálu RunCzech, kde se běhají většinou půlmaratony, lze Markétu Gajdorusovou vidět i na akcích ČEZ RunTour nebo v rámci pražské Vaší ligy, kde běžce a běžkyně čekají desetikilometrové distance. Naopak na závodech pod Českým atletickým svazem velkou účast nemá. „Loni jsme hostovala v I. lize za Liberec, letos ve II. Lize za Vysoké Mýto, ale letos jsem si za družstvo nepřipsala ještě žádný start,“ přiznává běžkyně z Chotěboře.

S plány se netají. „Chci se dál zlepšovat v půlmaratonu a v příštím roce zkusit maraton. Právě přes maraton vede cesta do světa, na mezinárodní závody,“ dodává Markéta Gajdorusová.