Malí krasobruslaři oslavili oddílové narozeniny společnou exhibicí

Žďár nad Sázavou – Své první „narozeniny“ letos oslavil žďárský oddíl krasobruslení, který funguje pod záštitou Jednoty Orel Žďár nad Sázavou.

Oddíl má v současné době šestnáct aktivních bruslařů ve věku od čtyř do sedmnácti let let. Ti se se představili společnou závěrečnou exhibicí. | Foto: Milan Šustr