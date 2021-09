Udržet Lions na nule se podařilo naposledy před více než šesti lety bývalým šampionům, Prague Black Panthers.

NULY LIONS

Prague Lions - Prague Black Panthers 0:21

10. 5. 2015

Vysočina Gladiators - Prague Lions 23:0

11. 9. 2021

Ziskem titulu skončila pohádková cesta malého oddílu na vrchol tuzemského amerického fotbalu. Od začátku před osmi lety u toho byl i současný trenér týmu Ondřej Paulus, jenž po skončení finále zářil spokojeností. „Jsem šťastný,“ netajil ještě na hrací ploše se zlatou medailí na krku.

Právě neprostupná defenziva byla klíčem k triumfu. „Určitě ano. A v ní je potřeba zmínit jedno jméno - Honza Kabát. Je to hlavní defenzivní koordinátor. Už minulou sezonu tuto roli plnil. Systém, který hrajeme, není jednoduchý, ale je krásný. On to dokázal sladit. My jsme hráli celý zápas dozadu stále stejně, ale ono to fungovalo. Jemu patří dík za to, že to kluky naučil a že tady s námi byl,“ chválil svěřence kouč Gladiátorů.

Výkon Jana Kabáta ocenili i organizátoři Czech Bowlu, kteří ho vyhlásili MVP zápasu. „V zápase měl tři interceptiony (krádeže míče - pozn. aut.). To je pro lidi, kteří znají fotbal, něco naprosto nepředstavitelného,“ dodal Paulus.

V sezoně se oba finalisté počastovali jednou porážkou. Vysočina přitom v Praze s Lions prohrála utkání po více než dvou letech. I proto byli před duelem mírně více favorizovaní obhájci. Na hřišti se však zdálo, že porážka v základní části Gladiators pomohla. „Kluci říkali že jo,“ usmál se Paulus. „Já nemám rád porážky, nerad prohrávám, takže žádnou prohru neberu. Řekl bych to tedy jinak. Z toho výsledku v Praze jsme vytěžili maximum. Je pravda, že měla vliv na to, jak jsme se dali do kupy a jak to nakonec dopadlo.“

BUDOUCNOST GLADS

„Nechceme žádným způsobem jakkoliv uhýbat z naší cesty. Věřím, že se i nadále udržíme na špičce.“

Martin Kulha, předseda Vysočina Gladiators

Gladiators udivovali svým permanentním zlepšováním a postupnými krůčky až na vrchol. Po zisku Czech Bowlu se tak završil sen pár původních nadšenců z Vysočiny. „Kdybych ale řekl, že je cesta dokončena, tak by to znamenalo, že už nebude pokračovat. My pokračovat budeme,“ je dál bojovně naladěn Paulus. „Na druhou stranu je pravda, že končí nějaká etapa. Etapa, o které jsme ani netušili, kde skončí. A najednou jsme mistři republiky. Nechci se pouštět do konkrétní děkovačky, to by bylo dlouhé. Zmínit však musím, že je za tím hromada práce spousty lidí. Pro mě osobně je úžasné být toho součástí.“

Takže už hlavní strůjce úspěchu přemýšlí o budoucnosti? „O tom vždy přemýšlíme už během sezony předchozí. Ale je to pokaždé hodně moc práce a nechci o tom nyní povídat. Chci si užít oslavu,“ netajil své úplně nejbližší plány po utkání Ondřej Paulus.