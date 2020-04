Dvě kola před koncem bojů o záchranu ve druhé lize na tom byly úplně stejně, jako jejich dvě sokyně. To už je nyní ale úplně jedno, setrvání v soutěži i pro příští ročník mají hráčky Žďáru jisté. „Rozhodně bych však byla raději, pokud bychom si to vybojovali na hřišti. Současně s tím, jak koronavirová epidemie postupuje, zřejmě ale jiné řešení na stole nebylo,“ přiznala Stočková.

Současně ovšem upozornila na to, že výsledková definitiva ještě nebyla vyslovena. „Oficiální resumé svazu je takové, že ke dni 3. dubna jsou ligové soutěže ukončené, ale až na řádném zasedání výkonného výboru, který se sejde nejpozději do 15. května, se rozhodne. Dá se ovšem předpokládat, že výsledek bude takový, že letos nikdo nepostoupí, ale ani nespadne,“ dodala hrající trenérka Žďáru.

V hodnocení uplynulého ročníku z pohledu svého družstva obtížně hledala slova. Postup do play-off druhé ligy Vlčicím těsně unikl, do bojů o záchranu však šly se slušným náskokem. Ten se ale po dvou úvodních prohrách rychle rozplynul. Jistotu setrvání ve druhé lize však měly Vlčice dál ve svých rukou. „Těžko se mi sezona hodnotí, jsou to z mého pohledu takové rozpačité pocity. Asi to ode mě bude takové „neutrální“ hodnocení. To znamená žádnou velkou spokojenost, ale na druhou stranu také ani nic, za co bychom se měli stydět,“ vysvětluje Stočková.

Pro příští sezonu by Vlčice především potřebovaly rozšířit stávající kádr. „Určitě se o to budeme snažit, byli bychom za nové hráčky rádi, ale bohužel není moc kde brát. Zkusíme proto oslovit a zapojit hráčky po mateřské dovolené, nebo ty, které už s aktivní kariérou skončily,“ dodala Věra Stočková.