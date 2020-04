Ten ještě před pár dny preferoval varianty, které počítaly s dohráním nedokončené soutěže. Své stanovisko ale musel změnit. „Neříkám, že jsme vybrali dobré řešení, ale takové, jaké nám zbylo. Za dané situace už jsme jinou volbu neměli,“ pokrčil rameny a dal se do vysvětlování. „U vás v Čechách se omezující opatření začínají pozvolna uvolňovat. Znáte alespoň předběžné termíny, kdy se dá začít trénovat, případně hrát. U nás na Slovensku je to nejasnější. O uvolňování omezení se zatím nejedná,“ informoval.

Vedení Interligy si před dvěma týdny začalo pohrávat s možností dohrát soutěž v létě. Tato varianta měla své příznivce ale i spoustu odpůrců. Nakonec se ukázala jako nerealizovatelná. „Oslovili jsme kluby, aby se k tomu vyjádřily. V řadě případů jsme narazili na to, že jsou na kuželnách v nájmu a v červenci by ji neměly k dispozici,“ doplnil Mitošinka.

Mezi takové kluby patřil i jediný vysočinský účastník soutěže PSJ Jihlava. Ten preferoval anulování soutěže ihned po jejím přerušení a dočkal se. „My jsme spokojení. Rozum zvítězil. Vybralo se nejlepší možné řešení,“ vyjádřil se hrající trenér Tomáš Valík.

Vedení Interligy už zároveň řešilo varianty pro nový ročník. V závěrech z jednání je uvedeno, že preferuje zachování stávajícího modelu, ale pracuje i s tím, že na podzim ještě nebudou otevřené hranice pro volný pohyb osob. V takovém případě by nejprve hráli čeští účastníci mezi sebou a podobně by to bylo na Slovensku. Na mezinárodní zápasy by došlo až v lednu. „To je varianta, která je pro nás jako záložní. Získali bychom díky ní půl roku času,“ vysvětlil Marián Mitošinka.

V Jihlavě by s touto variantou narazil na souhlasné stanovisko. „Bude záležet, jak dopadne rozhodnutí o propustnosti hranic. Nám se ta možnost, hrát nejprve na národních stranách a poté opačně, líbí. I když některé týmy pro nejsou, protože mají zahraniční hráče a nemohly by s nimi hrát,“ vyjádřil se Tomáš Valík. Problém s tím by měly dva silné slovenské týmy. Trstená měla letos v sestavě dva Poláky, Podbrezová zase dvojici kuželkářů ze Srbska.

Anulování sezony v Interlize spustilo obdobnou lavinu v nižších soutěžích. Česká kuželkářská asociace anulovala všechny ligové soutěže a krajské svazy ji následovaly v nižších soutěžích. Tím je sezona uzavřená, nikdo nepostupuje a ani nesestupuje. Kuželkářká obec se rozdělila na dva tábory. Jsou spokojení a nespokojení.

Asi nejvíce rozhodnutí ublížilo Sadské, která měla k dispozici už dvanáctibodový náskok na špici tabulky jedné ze skupin 2. ligy. Prvoligového snu se tak nerada musí vzdát. Radost nemají ani hráči zálohy jihlavského PSJ. „Béčko bylo první a mohlo hrát o postup do třetí ligy,“ vysvětlil Tomáš Valík, ale zůstal nad věcí: „Mrzíme nás to, ale bereme to tak, že nějaké rozhodnutí uděláno být muselo.“

Na Vysočině najdeme pochopitelně i spokojené. Béčko Startu Jihlava v krajském přeboru za devatenáct kol uhrálo pouhé dva body, přesto po rozhodnutím v této soutěži může zůstat. Divizi udržel Pelhřimov, který byl v době přerušení soutěží poslední a neměl zrovna lehké vylosování na poslední čtyři kola.