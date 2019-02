Nové Město na Moravě – Buďto úspěch, nebo pořádný průser. Nic mezi tím pro dvojnásobného olympijského medailistu Jaroslava Kulhavého ve Vysočina Areně neexistuje.

Tentokrát platila, bohužel, varianta číslo dvě. V nedělním závodě Světového poháru horských kol se protrápil až k 55. příčce se ztrátou větší než sedm a půl minuty. „Závod jsem dojen kvůli fantastickým českým divákům, jinak bych z kola slezl,“ přiznal biker z Ústí nad Orlicí.

Na tento závod budete chtít asi rychle zapomenout, že?

To zcela určitě. Tady v Novém Městě je to pro mě takové černobílé. Většinou je to tady buď dobré, nebo úplně špatné. V minulých letech jsem si tady jednou vybral pád a podruhé defekt. Teď jsem měl zase defekt a v kombinaci se špatnými nohami a tím, že jsem spadl před závodem a narazil si žebra, se zrodil nejhorší závod.



Hodíte to rychle za hlavu?

Sešlo se to hodně blbě, ale nedá se nic dělat. Doufám, že mě to aspoň nakopne do další části sezony, která bude hodně důležitá. Velké závody teprve přijdou, i když v Novém Městě chci kvůli fanouškům vždycky uspět. Závod jsem dojel jen kvůli nim, jinak bych z kola slezl. Není to nic příjemného, když máte prázdné nohy. S těmi dnešními bych nejel ani na nákup, natož na trénink nebo dokonce závodil.



Vybral jste si tedy smůlu na dalších pět let?

(smích) Takhle to nejde brát, ale doufám, že jo. Když se ale kouknu na Schurtera, tak ten snad ani smůlu nemá. Nevím, kde a kdy si ji vybírá, ale je to neskutečné, jak se mu vyhýbá.



Jak jste se cítil před závodem?

Moje pocity poslední měsíc nebyly ideální. Kvůli alergiím, astmatu a potížím s dýcháním jsem ideálně netrénoval. Poslední dny se mi ale jezdilo dobře, tréninku jsem dal sto procent. Asi jsem to přestřelil, moje chyba.



Vy už jste ale ztratil hned na začátku závodu. Co se stalo?

Byl to klasický start, párkrát jsem dostal ránu, ale prostě mi tentokrát chyběly nohy. Nájezd do trati byl dlouhý, a když na to člověk má, tak se tam dostane. Ztratil jsem tam hodně času, ale jednotlivé skupinky byly od sebe relativně blízko. Zkrátka to nešlo.



Co jste si říkal, když jste měl kromě prázdných nohou i prázdné přední kolo?

Že to je taková třešnička na dortu. Stálo mě to nějaké body, protože jsem jezdil okolo dvacátého místa. Defekt mě odsunul dozadu a ještě jsem navíc spadl na to bolavé žebro, takže ho mám naražené, nebo zlomené. To je ale celkem jedno.



Co s tím budete dělat? Bude následovat hned návštěva lékaře?

Zlomené žebro jsem už měl asi pětkrát, s tím se toho moc dělat nedá. Člověk musí jet stále ve stejném režimu a počkat, až se to zlepší. Příští týden bych chtěl ale jet už lepší závod než tady, všechno ale budu směrovat k další fázi sezony, kterou zahájí za měsíc mistrovství světa v maratonu.