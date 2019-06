Přitom většina kádru zažívá tento opojný pocit vůbec poprvé. Před devíti lety totiž někteří ještě ani malou kopanou nehráli.

Kozlové učinili poslední krok stylově – výhrou 2:1 nad svým nejbližším pronásledovatelem FC Benjamin.

O pořadí na stupních vítězů definitivně rozhodne poslední kolo, v němž Sosáci vyzvou právě FC Benjamin.

Jasno už je o prvním sestupujícím. Tím je nováček ligy FC Orel, který se rozloučil dvěma vysokými debakly. Výrazně zabrat bude muset Heer for beer, pokud nechce sestoupit, musí obrat o body týmy z čela a ještě doufat v zaváhání Diparu. Definitivní klid už má La Bomba, výhrou 4:3 nad Heer for beer si pojistila prvoligovou příslušnost i pro příští sezonu.

O postupujících je jasno

Ve druhé lize poprvé padli Kentauři, dali tak šanci bojovat o vítězství v soutěži FC Radox. Oba celky už se ale mohou těšit z postupu do nejvyšší ligy.

Dohrána už je skupina o umístění. Zbytečnou kaňkou je osud Sokola Jámy, který v nadstavbě třikrát nedorazil a musel být dle regulí ŽLMK vyloučen.

1. LIGA

Výsledky 5. kola: Sosáci – BKS 5:1, BKS – Mič. Svratka 2:5, Sosáci – Mič. Svratka 4:2, FC Benjamin – Kozel Team 1:2, Kozel Team – FC Orel 13:3, FC Benjamin – FC Orel 14:1, FC Rapid – Here for beer 6:3, Here for beer – La Bomba 3:5, FC Rapid – La Bomba 4:3.

1. Kozel Team 18 17 0 1 117:20 51

2. FC Rapid 18 13 3 2 72:39 42

3. FC Benjamin 18 12 3 3 83:23 39

4. Sosáci 18 11 3 4 63:36 36

5. Mič. Svratka 20 8 3 9 54:57 27

6. Alko 18 7 5 6 44:45 26

7. BKS 18 6 5 7 37:46 23

8. La Bomba 18 5 1 12 31:72 16

9. Dipar CF 18 3 2 13 26:63 11

10. Here for beer 18 2 3 13 34:79 9

11. FC Orel 20 2 2 16 26:107 8

Kanonýři: 43 – Dominik Havlík (FC Benjamin). 29 – David Zeman. 15 – Marek Houba (oba Kozel Team). 14 – Aleš Stejskal (Here for beer), Pavel Bukáček (FC Rapid).

Program 12. kola (sobota 15. června): Dipar CF – Alko (8.00), Dipar – Rapid (9.00), Alko – Rapid (10.00), Here for beer – Benjamin (10.00), BKS – La Bomba (11.00), Sosáci – Here for beer (11.00), Sosáci – Benjamin (12.00), La Bomba – Kozel Team (12.00), BKS – Kozel Team (13.00).

2. LIGA

SKUPINA O POSTUP

Výsledky 2. kola: Kentauři – Autobus club 2:7, FC Žabanti – Akademici 1:6, FC Radox – Autobus club 6:1, AC Světnov – Akademici 6:3, FC Žabanti – AC Světnov 2:5.

1. Kentauři 15 13 1 1 60:15 40

2. FC Radox 15 13 0 2 70:25 39

3. FC Žabanti 15 9 2 4 48:35 29

4. Autobus Club 15 9 1 5 52:35 28

5. AC Světnov 16 9 1 6 55:41 28

6. Akademici 16 7 1 8 53:39 22

Program 3. kola (sobota 15. června): FC Radox – FC Žabanti (9.00), Kentauři – FC Žabanti (10.00), Kentauři – FC Radox (11.00), Autobus Club – AC Světnov (12.00), Autobus Club – Akademici (13.00).

SKUPINA O UMÍSTĚNÍ

Výsledky 3. kola: Buldok – Los Chiquitos 1:0, Bot. Křižánky – Los Chiquitos 1:2, Bot. Křižánky – Buldok 5:2.

konečná tabulka

7. Botafogo Křižánky 17 7 3 7 45:44 24

8. Buldok 17 7 3 7 45:51 24

9. Los Chiquitos 17 7 2 7 40:47 23

10. FC Trump 17 4 6 7 37:50 18

11. MK Lhotka 17 3 3 11 29:56 12

Pozn.: Sokol Jámy byl po třech kontumacích vyloučen ze soutěže.

Kanonýři: 19 – Radek Toman (AC Světnov). 16 – Petr Večeřa (FC Radox), Martin Pospíchal (Akademici). 11 – Michal Hanák (Autobus Club), Petr Štěpánek (FC Radox).