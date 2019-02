Davos/Žďár - O tři týdny uspíšil svůj návrat do Světového poháru a udělal dobře. Po operaci ramene plánoval rozjet sezonu až na Tour de Ski, včera ale Martin Koukal dovezl v roli finišmana českou štafetu k premiérové výhře.

„Radost týmu je obrovská,“ říkal mistr světa z padesátky a bronzový medailista z párového sprintu. „Tenhle výsledek byl na spadnutí dva roky a pořád nic. Teď se konečně všechno sešlo, jak mělo.“

Co všechno tedy vyšlo?

Všichni jsme podali optimální výkony, dostali od servisu fantastické lyže. Vyšla nám stoprocentní práce.

Vrátil jste se do Světového poháru mnohem dřív. Proč?

Rozhodli jsme se i s ohledem na to, že jsme měli natrénováno relativně dost. Všechno šlo dobře a rýsovala se i slušná forma. Tak jsme to chtěli zkusit, abychom věděli, kde jsme.

Asi nelitujete, co?

Je to návrat jako sen a super pocit, že se to povedlo.

Finišoval jste v čele kilometr. Neměl jste strach, že vás předjedou?

Trochu. Ale já věřil, že když tam budu do čtyři sta metrů před cílem, že bude minimálně na bednu. Horší než třetí bych určitě nebyl.

Nehrozila kolize?

Věřil jsem, že se srážce vyhnu, když budu vpředu.

Tušil jste, že jste první, když jste projel cílem?

Jo. Soustředil jsem se, aby mi vyšla noha na pásku. Věděl jsem, že to bude rozhodující, to se mi povedlo a myslel jsem, že Zorzi to nestihl.

Jaká bude oslava?

Nic extra, Lukáš (Bauer) s Martinem (Jakšem) hned odjeli na soustředění a ostatní teď balí a jedou domů. Zůstávám jen já, Míra Petrásek a Bára (servisman Baranyk).

